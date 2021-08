Basel erhält neuen Museumsfachmann – Jans bestimmt neuen stellvertretenden Leiter der Abteilung Kultur Regierungspräsident Beat Jans verabschiedet sich definitiv vom Top-Sharing-Modell an der Spitze der Abteilung Kultur. Er besetzt die Stellvertreter-Stelle mit dem Museumsspezialisten Werner Hanak. Daniel Wahl

Werner Hanak (52), derzeit stellvertretender Direktor am Jüdischen Museum in Frankfurt, kommt nach Basel. Foto: zvg

Der neue Stellvertreter von Katrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur in Basel, heisst Werner Hanak. Er tritt seine Arbeit nach den Herbstferien, am 15. Oktober, an.

Der 52-jährige gebürtige Salzburger sei zurzeit als stellvertretender Direktor am Jüdischen Museum Frankfurt tätig und sei ein profilierter Museumsfachmann mit breiter, spartenübergreifender Erfahrung im Kulturbetrieb, teilt das Präsidialdepartement am Donnerstag mit. Zuvor war Werner Hanak Chefkurator und Leiter der Wissenschaftlichen Abteilung am Jüdischen Museum Wien.

Abgang nach Museumsaffäre

Mit der Ernennung von Hanak zum Stellvertreter von Grögel schafft Jans das Top-Sharing-Modell an der Spitze der Abteilung Kultur ab. Grögel führte seit 2018 die Abteilung in einer Co-Leitung mit Arbeitskollegin Sonja Kuhn. Diese nahm nach der Museumsaffäre um den unrechtmässig freigestellten Direktor des Historischen Museums, Marc Fehlmann, wenige Tage nach einer GPK-Sitzung mitten im März den Hut. Hanak wird also den Posten Kuhns als Stellvertreter einnehmen.

Gemäss Arbeitsbeschrieb soll der neu Ernannte in Basel seine langjährige Erfahrung in der Führung und Neupositionierung von Museen, in der Steuerung von Museumsbauprojekten, in der digitalen Transformation sowie in der Erschliessung neuer Bevölkerungskreise durch eine zeitgemässe Vermittlung einbringen. Zudem werde er abteilungsintern den Fachbereich Museen und kulturelles Erbe leiten. Dazu gehören der Kulturgüterschutz und das Kulturmarketing sowie die Vertretung der Abteilung Kultur und des Kantons in regionalen und nationalen Gremien.

«Ich freue mich, dass wir mit Werner Hanak einen ausgewiesenen Museumsfachmann und erfahrenen Kulturmanager nach Basel holen können. Mit frischem Blick von aussen und grosser Praxiserfahrung wird er die Abteilung Kultur fachkundig unterstützen», sagt Katrin Grögel, die am 1. August 2021 die Gesamtleitung der Abteilung Kultur übernommen hat.

Werner Hanak studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft und promovierte mit einer vergleichenden Arbeit zur Dramaturgie von Museen und Theatern. An der Universität Wien und am New Yorker Bard Graduate Center hatte er Lehraufträge zu Dramaturgie, Stadtforschung und Museologie inne. Weiterbildungen im strategischen Management und als Führungskraft runden sein Profil ab.

