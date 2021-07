17 Songs von Basler Promis – Jan Eitel Der Basler SRF-Meteo-Mann hört je nach Lebenslage unterschiedliche Musikstile. Sein Repertoire reicht von Grunge-Rock bis zum Songwriting. Julia Konstantinidis

Jan Eitel dreht beim Musikhören die Lautstärke gerne auf. Foto: Pino Covino

Egal ob er Gitarrenrock von Guns n’Roses hört oder Pop von Katie Melua, etwas bleibt immer gleich, wie uns Eitel schreibt: «Musik wirkt erst so richtig bei einer bestimmten Lautstärke. Deshalb drehe ich vor allem im Auto auf oder in einer einsamen Bucht vor Anker. Auf dem Weg zur Arbeit darf es etwas von Sophie Hunger oder von Faber sein, auf dem Weg zum Surfen eher Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers oder Foo Fighters. Songs von Guns N'Roses wecken Jugenderinnerungen und sind immer schön.» In der einsamen Bucht müsse es dann aber schon «You Were a Sailboat» von Katie Melua sein.

