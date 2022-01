Brasiliens Präsident mit Schmerzen – Jair Bolsonaro weilt wiederum im Spital Der 66-Jährige leidet unter Schmerzen im Unterleib. Es sind Folgen eines Messerangriffs aus dem Wahlkampf des Jahres von 2018.

Daumen nach oben: Jair Bolsonaro will demonstrieren, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Foto: Twitter/Jair Bolsonaro/AFP (3. Januar 2022)

Jair Bolsonaro wurde erneut mit einem Darmverschluss in ein Spital eingeliefert. Der 66-jährige brasilianische Präsident wurde in der Nacht zum Montag (Ortszeit) mit Schmerzen im Unterleib in eine Klinik nach São Paulo gebracht – dieselbe, in der er bereits im Juli behandelt worden war. Nach Regierungsangaben geht es ihm gut. Bolsonaro selbst bestätigte auf Twitter, es sei das zweite Mal, dass er mit denselben Symptomen ins Spital komme – die Folge eines Messerangriffs im Wahlkampf 2018. Deshalb musste sich der rechtspopulistische Politiker schon vier Operationen unterziehen.

Bolsonaro hatte die vergangenen Tage in den Ferien im Süden des Landes verbracht. Nach dem Mittagessen am Sonntag habe er begonnen, sich schlecht zu fühlen, berichtete er. Er habe eine Nasensonde bekommen. Nun würden Untersuchungen für einen möglichen Eingriff gemacht. Bolsonaro veröffentlichte dazu ein Foto, wie er im Spital im Bett liegt und mit dem Daumen nach oben zeigt. Sein Arzt Antônio Macedo wurde noch am Montag in der Klinik erwartet.

Am Wochenende hatte sich Bolsonaro noch an zwei Stränden im Bundesstaat Santa Catarina gezeigt und damit Menschenansammlungen ausgelöst. Von dort wurde er nach Medienberichten in einem Flugzeug der Luftwaffe in die Metropole São Paulo gebracht, etwa 500 Kilometer entfernt. Sein Arzt war den Berichten zufolge auf den Bahamas, brach die Ferien aber ab.

Wahlkampf vom Spitalbett

Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung im September 2018 hatte ein geistig verwirrter Mann auf Bolsonaro eingestochen und ihn schwer im Bauch verletzt. Der Ex-Militär hatte den Wahlkampf dann aus dem Spital fortgeführt. Im Monat darauf wurde er gewählt. Auch nach seinem Amtsantritt Anfang 2019 wurde er operiert. Unter anderem musste sein Darmtrakt wiederhergestellt werden. Im Oktober stehen in Südamerikas grössten Land Wahlen an. Bolsonaro bewirbt sich um eine zweite Amtszeit.

Bei dem Präsidenten war bereits im Juli ein Darmverschluss festgestellt worden. Bolsonaro wurde daraufhin mehrere Tage lang in der Klinik Vila Nova Star in São Paulo behandelt. Diese bestätigte in einer Mitteilung, dass es sich erneut um einen Darmverschluss handle. Der Zustand des Politikers sei stabil, hiess es. Auf eine Prognose, wann er wieder entlassen werden kann, legten sich die Ärzte nicht fest.

