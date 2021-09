Duma-Wahlen in Russland – Jahrzehnte gegen das Regime – wie überlebt man das? Wer für Demokratie und Menschenrechte kämpft, braucht einen langen Atem: Drei russische Leben – von der Zeit bezwungen, vom System verschlungen, vom Regime verleumdet. Zita Affentranger

Drohkulisse gegen alle, die anders denken: Polizeiaufgebot während einer Demonstration im Sommer 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP)

In Russland haben die dreitägigen Parlamentswahlen begonnen. Es sei der unfairste Urnengang, den es im neuen Russland je gegeben habe, klagen Kandidaten, die nicht der Kreml-Partei angehören und deshalb nicht registriert wurden. Der Zirkel um Oppositionschef Alexei Nawalny ist faktisch zerschlagen, seine Wahlempfehlungs-App am Freitag aus den App Stores von Google und Apple verschwunden. Doch auch die unermüdlichen Kämpfer aus der zweiten und dritten Reihe, die in Russland seit Jahrzehnten Aufbauarbeit in Sachen Menschenrechte und Demokratie leisten, stossen inzwischen an Grenzen. Drei Beispiele.