Streit im Prattler Freisinn – Jahrelanges Gezänk gipfelt in Parteiaustritt Nach fast einem halben Jahrhundert bei der FDP ist Einwohnerrat Paul Dalcher nun parteilos. Der Prattler Sektionspräsident ist erleichtert und sagt: «Er ist für mich einfach Luft.» Jan Amsler

Vom Gemeinderat über den Landrat zum Einwohnerrat: Paul Dalcher (71) blickt auf eine spezielle Politkarriere zurück. Foto: zvg

Paul Dalcher ist ein visionärer Querulant. Ein kritischer Aussenseiter, der sich in dieser Rolle zu gefallen scheint. Wiederholt bringt der 71-Jährige den Vorstand der Prattler FDP an den Rand der Verzweiflung. Sein jüngster Coup: Am 24. Juni, eine Woche vor der konstituierenden Sitzung des Einwohnerrats, schickt Dalcher der FDP sein Austrittsschreiben. Doch den Sitz im Ortsparlament behält er, einfach als Partei- und Fraktionsloser.