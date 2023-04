Tierschützer ist konsterniert – Jagen ist im Baselbiet gefragter denn je Immer mehr Menschen lassen sich zum Jäger oder zur Jägerin ausbilden. Gleichzeitig zeigen in der Region auch Gegner der Jagd zunehmend Präsenz. Gegen Letztere geht der Kanton Baselland nun mit Anzeigen vor. Sebastian Schanzer

Die Jagd auf Wildtiere gewinnt an Popularität. Symbolfoto: Heinz Diener

Über Probleme mit dem Nachwuchs haben die Baselbieter Jäger und Jägerinnen nicht zu klagen. 35 Lehrlinge haben dieses Jahr ihre Prüfung bestanden und konnten am Montag im Schloss Ebenrain in Sissach feierlich ihr Diplom entgegennehmen. Noch nie konnte Jagd Baselland, die kantonale Dachorganisation, so viele Jungmitglieder aufnehmen wie in diesem Jahr.