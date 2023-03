TV-Kritik «Tatort» – Jagd auf den Mann in der Lederhose In München treffen Batic und Leitmayr auf einen alten Bekannten. Hackl bedient das Klischee des renitenten Rentners – und überrascht im Finale. Moritz Marthaler

Der Grantler bringt sogar die Ermittler aus der Fassung: Batic (l.) wird von Hackl (r.) mit Fischinnereien beworfen – Leitmayr muss schlichten. Foto: BR/Tellux Film GmbH

«A Grantler», so sagen sie in München, so a Grantler sei der Hackl Sepp. Die Nachbarn in der Hochhaussiedlung sind sich einig: Den Joseph Bonifaz Hackl, den mag niemand, und ziemlich eindeutig beruht das auf Gegenseitigkeit. Die Ermittler haben selber ihre liebe Erinnerung an den unleidigen Zeitgenossen: Biss er dem Leitmayr doch in einer früheren Folge mal beinahe einen Finger ab.