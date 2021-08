Neue Initiative in Basel – Jährlich soll ein Teil der Strassen verschwinden Der Strassenraum in Basel soll pro Jahr um ein Prozent reduziert werden. Das fordern zwei Initiativen von Umverkehr.

Mit den Stadtklima-Initiativen von Umverkehr soll mehr Raum für den Fussgänger- und Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr geschaffen werden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Umweltorganisation Umverkehr hat am Mittwoch in Basel ihre beiden Stadtklima-Initiativen eingereicht. Zusammengekommen seien je 4250 Unterschriften.

Dies teilte Umverkehr am Mittwoch mit. Mit der «Gute-Luft-Initiative» soll der Kanton in der Verfassung dazu verpflichtet werden, jährlich 0,5 Prozent der Strassenfläche in Grünfläche mit Bäumen umzuwandeln.

Auch die «Zukunftsinitiative» verlangt eine Verkleinerung des Strassenraums. Demnach sollen pro Jahr 0,5 Prozent der Strassenfläche für den öffentlichen Verkehr, Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrende umgewandelt werden.

Umverkehr hatte bereits in St. Gallen Stadtklima-Initiativen eingereicht. Entsprechende Vorstösse in Genf, Winterthur, Zürich und Bern sollen demnächst folgen.

SDA/amu

