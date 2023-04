Erfolg in Brislach – Jäger konnten mit Drohnen 27 Rehkitze retten Durch eine neue Technologie konnte die Jagdgesellschaft letztes Jahr fast dreimal so viele Kitze wie sonst vor dem Tod bewahren. Diesen Frühling kommen wieder Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz. Karoline Edrich

Rehkitze warten oft im hohen Gras auf ihre Mütter und fallen so Mähmaschinen zum Opfer. Foto: Jagdgesellschaft Brislach

Rehmütter gebären ihre Kitze oft im hohen Gras. Dort bleiben die Kleinen die ersten Wochen und warten darauf, dass die Mutter sie zum Säugen aufsucht. Sie haben keinen Fluchtinstinkt, sondern bleiben bei Gefahr reglos liegen, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. Leider tun sie das auch, wenn der Bauer mit der Mähmaschine kommt, weiss die Jagdgesellschaft Brislach.

Deshalb sind die Jägerinnen und Jäger seit eh und je darum bemüht, die Rehkitze vor dem Tod durch die Mähmaschine zu bewahren. Seit 2022 verwendet die Jagdgesellschaft hierfür eine neue Technologie: «Mit Drohnen und Wärmebildkameras werden die Kitze aufgespürt und dann mit einer Holzkiste zugedeckt. So kann der Bauer um die Stelle herum mähen», so Jagdaufseher Peter Stampfli. Sobald die Wiese gemäht ist, würde die Harasse entfernt, und die Mutter, die das Geschehen meistens aus der Ferne beobachtet, könne ihr Kitz abholen.

27 Rehkitze habe man letztes Jahr im Gemeindegebiet Brislach mit dieser Methode retten können. Dies sei deutlich mehr als in den Vorjahren: «Vorher haben wir mit Absperrbändern und Alufolie, die sich im Wind bewegen, versucht, die Rehgeiss abzuschrecken», sagt Stampfli. Durchschnittlich habe man so 10 Kitze pro Saison gerettet.

Helfer und Piloten gesucht

Dieses Jahr wird die Drohne in der Gemeinde Brislach ab 5 Uhr morgens in den Monaten April und Mai zu hören sein. Weil die Wiesen vielerorts bis an die Häuser reichten, könne es durchaus vorkommen, dass die Flugroute kurzzeitig über den einen oder anderen Garten führe, so die Jagdgesellschaft in ihrem Communiqué. «Die Anwohnerinnen und Anwohner können aber sicher sein, dass unser Interesse ausschliesslich den Rehkitzen in den Wiesen gilt.»

Für die Rettung von Rehkitzen sucht die Jagdgesellschaft Piloten und Helfer. Hier gibt es weitere Infos.

