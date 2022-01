Kanton Aargau kauft Sisslerfeld – Ja zum Silicon Valley vor den Toren Basels Der Grosse Rat Aargau hat am Dienstag der Regierung grünes Licht gegeben, Land im Sisslerfeld zu erwerben. Entstehen sollen im Fricktal am Rhein hochwertige Arbeitsplätze im Lifesciences-Bereich. Franziska Laur

Es ist eine Perle im Portefeuille ihrer Besitzer: Das Sisslerfeld im Fricktal. Im Vordergrund ist Bad Säckingen, über dem Rhein ist Stein zu sehen, entlang des Rheins (l.) Sisseln, Münchwilen (r.), und oben erkennbar liegt Eiken. 80 Hektaren sind noch unverbaut. Das soll sich ändern – der Grosse Rat Aargau hat grünes Licht gegeben. Foto: Gerry Thoenen

Zum Schluss gab es ein klares Ja von 89 zu 41 Stimmen. Damit kann der Aargauer Regierungsrat über sechs Hektaren Land im Sisslerfeld im Fricktal erwerben. Er hat Grosses vor: In der Debatte im Grossen Rat war am Dienstag die Rede vom Silicon Valley vor den Toren Basels, von einem Pharma-Cluster, von Tausenden neu geschaffenen hochwertigen Arbeitsplätzen, die in den kommenden Jahren entstehen können. Die Kosten für den Kauf und die Erschliessung belaufen sich auf rund 26 Millionen Franken.

Für den Landerwerb im Sisslerfeld haben sich alle Fraktionen abgesehen von der SVP ausgesprochen – allerdings mit Vorbehalten. Ein Minderheitsantrag aus der Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA) hätte zur Auflage machen sollen, dass der Kanton das Land nicht mit Verlust verkaufen darf. Verwiesen wurde dabei auf einen Absatz in der Botschaft, in dem stand, es könne nicht völlig ausgeschlossen werden, dass der Kanton das Bauland zu einem tieferen Preis verkaufen muss. Dieser Antrag wurde jedoch klar abgelehnt.