Vorwurf der Geldverschwendung – «Ja, Lützel schwimmt im Geld» Der Aufreger über den Kauf eines Wirtshauses durch die Gemeinde verpufft an der Gemeindeversammlung. Boris Burkhardt

Stein des Anstosses: Das Restaurant Tell. Mit dem Kauf eines baufälligen Gebäudes ohne Nutzungskonzept für 740’000 Franken übernehme sich eine kleine Gemeinde wie Kleinlützel, sagen die Gegner. Foto: Dominik Plüss

Die Gegner hatten ein Flugblatt mit der Aufforderung, den Kauf abzuweisen, lediglich mit «Gruppe Blauenstein Lützel» unterschrieben. Dem Text hatten sie die provokante Überschrift gegeben: «Schwimmt Lützel im Geld?» Mit dem Kauf eines baufälligen Gebäudes ohne Nutzungskonzept für 740’000 Franken übernehme sich eine kleine Gemeinde wie Kleinlützel, deren Budget ein Volumen von 8 Millionen Franken hat, warnten die Verfasser des Textes. Ausserdem gehe es nicht an, dass die Gemeinde der ortsansässigen Gastronomie Konkurrenz mache.

Die Rede ist von der Dorfwirtschaft Tell, die seit über sechs Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Das Gebäude ist baulich mit dem Gemeindesaal verbunden und befindet sich im Stockwerkeigentum: Die Gemeinde hatte an der Gemeindeversammlung am Donnerstag den Erwerb der Wirtsräume im Erdgeschoss für 450’000 Franken sowie von einer Wohnung und einem Gastzimmer in den Obergeschossen für 290’000 Franken beantragt.