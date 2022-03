Start der Renn-Saison – Ja, ich steh dazu: Ich liebe die Formel 1! Endlich bolzen sie wieder über die Rennstrecke! Das schauen sich nur Männer an? Von wegen. Unsere Autorin ist den Boliden von Kindsbeinen an verfallen. Meinung Paulina Szczesniak

Am 12. Dezember 2021 holte Max Verstappen seinen ersten F1-Weltmeister-Titel. Es wird nicht sein einziger bleiben, glaubt die Autorin. Foto: Clive Rose (Getty Images)

Das WROOOM mochte ich schon immer. Für mich gibts keinen süsseren Klang als das Dröhnen von Formel-1-Boliden. Kann sein, dass meine Faszination einer Frühkonditionierung geschuldet ist. Denn in einer lang zurückliegenden Zeit, als ich noch keine Steuern zahlte, dafür die Weltwirtschaft aber brummte, sahen die Sommersonntage in der Casa Szczesniak so aus, dass ich auf dem Kunstrasen unseres Balkons in Zürich-Leimbach an meiner Teenagerbräune arbeitete, derweil sich mein Papa in der Stube auf RTL die Formel 1 reinzog. Seither gilt für mich: Motorenlärm gleich Happiness. Ganz egal, wie strahlend blau der Himmel ist – während der Formel-1-Saison lasse ich knallhart die Storen runter. Und natürlich können das viele überhaupt nicht verstehen.