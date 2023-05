Zweiter Anlauf für Pilotprojekt – IWB wollen Wasserstoffanlage im Hafen Birsfelden bauen Die Produktionsanlage am neuen Standort in Birsfelden soll eine Leistung von 15 Megawatt haben und damit rund 1500 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren. Andrea Schuhmacher

So soll die neue Anlage im Hafen Birsfelden aussehen. Visualisierung: IWB und Fritz Meyer AG

Die IWB und Fritz Meyer AG planen eine Produktionsanlage für Wasserstoff im Hafen Birsfelden. Das teilen die zwei Unternehmen in einem gemeinsamen Communiqué mit. Vor rund einem Jahr scheiterten sie mit dem Versuch, auf der Birsfelder Kraftwerkinsel Wasserstoff zu produzieren. Anwohner, politische Parteien und die Gemeinde selbst hatten sich gegen den Standort gewehrt. Die Baselbieter Baurekurskommission entschied schlussendlich, dass eine Anlage bei der Kraftwerkinsel nicht zonenkonform ist.

Die nun neu geplante Anlage im Hafen soll deutlich leistungsstärker als die ursprünglich geplante Version sein. Sie soll eine Leistung von 15 Megawatt haben und damit rund 1500 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren. Damit dürfte sie zu einer der grössten Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in der Schweiz werden.

Der Strom für die Produktion soll direkt aus dem Kraftwerk Birsfelden stammen. Dafür plane die GreenH2 – ein Joint Venture von IWB und Fritz Meyer AG – eine direkte Stromleitung zwischen Produktionsanlage und Kraftwerk. Bereits im vergangenen Jahr war die Idee einer Anlage im Hafen von den Gegnern des Projekts am Kraftwerk ins Spiel gebracht worden. Damals hiess es vonseiten IWB, dass dies «keine Option» sei. Der Stromtransport vom Kraftwerk zu einer Anlage im Hafen würde das Projekt «unter den aktuellen regulatorischen Bedingungen verteuern», schrieben die IWB damals auf Anfrage der BaZ. Mit der direkten Stromleitung dürfte sich dieses Problem nun also lösen.

Der Abtransport des Wasserstoffs soll per LKW sowie per Wasserstoffleitung erfolgen. Damit sollen Industrieunternehmen im Hafen und entlang des Rheins direkt an eine Wasserstoffleitung angeschlossen werden.

