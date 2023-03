Nach Protesten in Riehen – IWB wollen Gas nun doch länger strömen lassen Die Industriellen Werke Basel wollten den Anwohnern des Mooswegs in Riehen bis 2025 den Hahn für die Gasheizung zudrehen. Nun gesteht das Unternehmen ein, dass die Frist von zwei Jahren zu knapp bemessen war. Sebastian Schanzer

Die Anwohner des Mooswegs in Riehen fühlen sich schlecht informiert von den IWB. Einwohnerrat Heinrich Überwasser, Martin Schneider und Jürg Luginbühl (von links) fordern jetzt kostenlose Beratungen für Liegenschaftsbesitzer, wenn es um die Umstellung auf klimaschonendes Heizen geht. Foto: Sebastian Schanzer

Ein eingeschriebener Brief der Industriellen Werke Basel (IWB) hat Ende Januar für Entsetzen bei Anwohnern des Mooswegs und der Bettingerstrasse in Riehen gesorgt: Ihr Gasanschluss werde per Mai 2025 stillgelegt, steht dort. Bis in zwei Jahren sollten die Liegenschaftseigentümer auf ein alternatives Heizsystem umsteigen, etwa auf Wärmepumpen, Pelletheizungen oder – sofern verfügbar – auf Fernwärme.