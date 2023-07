Auch Rhein soll genutzt werden – IWB planen Grossprojekte für Fernwärme Bei der Schwarzwaldbrücke wollen die IWB eine Fernwärmepumpe bauen. Auch andere Projekte sollen den Umstieg auf umweltfreundliche Energie voranbringen. Mirjam Kohler

Die Kehrichtverbrennungsanlage an der Flughafenstrasse. Archivbild: Kostas Maros

Die Industriellen Werke Basel (IWB) wollen ihr Fernwärmenetz ausbauen. Dazu soll auch die Wassertemperatur des Rheins genutzt werden, berichtet das Regionaljournal Basel. Im Brückenkopf der Schwarzwaldbrücke soll eine grosse Flusswärmepumpe entstehen. Mit der geplanten Pumpe könnten bis zu 5000 Einfamilienhäuser geheizt werden.

Rund 25 Prozent der Wärme im Fernwärmenetz stammen aus Erdgas und Heizöl. Der grösste Teil kommt von der Kehrichtverbrennung. Die Abwärme wird ins Netz eingespeist. Bei der Flusswärmepumpe handelt es sich um die erste Grosswärmepumpe für Basel. Wenn es nach Plan läuft, beginnt der Bau 2024 und soll bis 2028 beendet sein. Ebenfalls 2028 soll gemäss Angaben der IWB eine Wämepumpe bei der Kläranlage ARA Basel fertiggestellt werden.

Und noch ein Projekt soll 2028 finalisiert sein: die Umstellung eines Heizkessels beim Fernheizkraftwerk Volta von fossilen Brennstoffen auf Holzpellets. Ausserdem planen die IWB auf dem Areal einen Wärmespeicher, um nachts produzierte Energie am Tag zu nutzen.

Fernwärmepumpen auch bei Privaten beliebter

Auch Private bauen gemäss Angaben der IWB immer mehr Wärmepumpen, die ihre Wärme ins Netz abgeben. Damit ein Fernwärmenetz effizient und wirtschaftlich betrieben werden kann, braucht es eine bestimmte Dichte an Anschlüssen, betonen die IWB: «Das ist der Solidaritätsgedanke der Fernwärme. Je mehr sich beteiligen, desto besser funktioniert das System für alle. Wir merken, dass immer mehr Menschen so denken», so Philipp Frey, Leiter Akquisition Anschlusslösungen der IWB.

Der Ausbau bedeute natürlich zusätzliche Baustellen, auch wenn man das nach Möglichkeit zu verhindern versucht. Beispielsweise indem man die Verbindungen zwischen den Häusern direkt zieht und den Ausbau im Zusammenhang mit sowieso geplanten Baustellen verbindet.

Rund 60 Kilometer neue Fernwärmeleitungen wollen die IWB bis 2037 gebaut haben, 70 Prozent der Basler Haushalte sollen dann ans Fernwärmenetz angeschlossen sein. Bis dahin will der Kanton Basel-Stadt klimaneutral sein.



Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

