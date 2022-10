Erste Quartierladestation eröffnet – 200 neue E-Zapfsäulen – so werden sie in Basel verteilt Der Stadtkanton wird mit einem Netz von 200 neuen Ladestationen für Elektroautos überzogen. Die erste Quarter-Zapfsäule ist nun in Betrieb. Wo kommen die anderen hin? Simon Bordier

Die erste von 170 Quartierladestationen steht im Langen Loh. Foto: Niels Franke

Basel-Stadt soll 200 neue Ladestationen für Elektroautos erhalten. Allein, wo genau will man diese aufstellen?

Die Industriellen Werke Basel (IWB) rufen die Bevölkerung auf, Vorschläge einzubringen. «Um den Umstieg auf die Elektromobilität zu erleichtern, braucht es öffentliche Ladestationen, insbesondere auch in der blauen Zone», schreibt der Basler Energieversorger in einer Mitteilung vom Freitag.

Über die Website von IWB nehme man Standortwünsche entgegen. Bereits über 200 Anträge seien eingegangen. Eine interaktive Karte auf der IWB-Website zeigt sowohl die Standorte der Ladestationen aus dem Pilotprojekt wie auch die bereits geplanten Standorte.

Konkret geht es um 170 neue Quartierladestationen und 30 Schnellladestationen. Die erste Quartierladestation ist am Freitag im Langen Loh 248 in Betrieb genommen worden. An den Ladesäulen kann man laut IWB mit allen gängigen Ladekarten, via Smartphone-App oder mit Kreditkarte zahlen. Die Stationen seien Bestandteil des Netzwerks Swisscharge.ch, das Zugang zu einem schweiz- und europaweiten Ladenetzwerk biete.

Der Basler Energieversorger hat im Rahmen eines Pilotprojekts seit 2018 bereits 11 Ladestationen im öffentlichen Raum gebaut. Regierung und Parlament wünschen sich bis 2026 weitere 200 Anlagen. Das Parlament hat entsprechende Pläne letztes Jahr gutgeheissen und ein zinsloses Darlehen von 11,4 Millionen Franken bewilligt (mehr dazu hier).

Seit 1. August muss in Basel-Stadt zudem jeder vierte neu erstellte private Parkplatz mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge ausgerüstet sein. Auf den übrigen Parkplätzen seien Vorkehrungen zu treffen, «die eine spätere Nachrüstung mit Ladestationen zweckmässig ermöglichen», wie der Regierungsrat im Sommer bekanntgegeben hatte. Die Parkplatzverordnung wurde entsprechend revidiert.





