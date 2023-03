Grosse Energie-Offensive – IWB investieren in Mega-Solarparks in den Alpen – trotz Kritik Der Basler Energieversorger will seine Solarstrom-Produktion bis 2030 verzehnfachen. 100 Millionen Franken hat er dafür veranschlagt. Das Vorhaben stösst auf Widerstand. Oliver Sterchi

Im Kanton Glarus sind die IWB bereits an einer Fotovoltaik-Anlage in den Bergen beteiligt. Nun wollen sie ihr Portfolio ausbauen. Foto: zvg / IWB

Die Industriellen Werke Basel (IWB) gehen in die Solaroffensive: Bis 2030 soll die Gewinnung von Strom durch Sonneneinstrahlung verzehnfacht werden. Über 100 Millionen Franken wollen die IWB in den kommenden acht Jahren dafür aufwenden. Dies gab der Energieversorger am Mittwochmorgen bekannt.