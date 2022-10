Kooperation über die Grenze – IWB bezieht Wasserstoff im deutschen Wyhlen Ab dem kommenden Jahr bezieht die IWB klimaneutral produzierten Wasserstoff aus Wyhlen. Der Energieträger werde für Pilotprojekte in Basel verwendet. sda

Mithilfe von Strom aus dem benachbarten Wasserkraftwerk wird in Grenzach-Wyhlen grüner Wasserstoff produziert, der ab 2023 von der IWB bezogen wird. Foto: Energiedienst Holding AG

Der Basler Energieversorger IWB bezieht ab 2023 grünen Wasserstoff im deutschen Grenzach-Wyhlen. Dazu kooperiert er mit der deutsch-schweizerischen Energiedienst AG. Diese stellt die Produktionskapazität seiner Power-to-Gas-Anlage zur Verfügung, wie die IWB am Mittwoch mitteilten.

Die Energiedienst AG betreibt diese Wasserstoffanlage seit 2019 in Grenzach-Wyhlen. Der dafür benötigte Strom stammt aus dem benachbarten Wasserkraftwerk Augst-Wyhlen. Die Wasserstoffproduktion erfolge klimaneutral, schreiben die IWB. Der Wasserstoff werde in der ersten Jahreshälfte 2023 für Pilotprojekte in Basel verwendet.

Die IWB verfolgen aktuell auch mit dem Aargauer Energieversorger AEW Energie AG und der Mineralölhändlerin Fritz Meyer AG ein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff ab dem Kraftwerk Augst. Dabei gaben die Partner beim Kanton eine Prüfung auf Zonenkonformität ein, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Der Entscheid des Baselbieter Bauinspektorats stehe noch aus.

Die IWB planten auch eine Wasserstoffanlage auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden. Die Baselbieter Baurekurskommission erteilte aber im Juli 2022 diesem Projekt eine Absage, da es nicht zonenkonform sei.

