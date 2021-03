17 Songs von Basler Promis – Ivor Bolton Der Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel hat für jede Stimmung ein Stück parat: Seine Playlist folgt dem Rhythmus des Tages, von der Morgendusche bis in die schlaflose Nacht hinein. Simon Bordier

Ivor Bolton ist seit der Saison 2016/17 Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel. Foto: Benno Hunziker

Seit rund fünf Jahren leitet Ivor Bolton (62) das Sinfonieorchester Basel. Neben seiner Funktion als Chefdirigent in Basel amtet er als Musikdirektor des Teatro Real in Madrid. Seinen privaten Lebensmittelpunkt hat er etwa auf halber Strecke zwischen der spanischen Hauptstadt und Basel: in Barcelona.

Auch musikalisch ist der gebürtige Brite und Arbeitersohn weit herumgekommen: Nach dem Studium an bedeutenden Musikhochschulen in England arbeitete er als Korrepetitor, Chorleiter sowie als Konzert- und Operndirigent. Vor seiner Basler Zeit leitete er das Mozarteum-Orchester Salzburg.