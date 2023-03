4. TOR Schweiz

Welch ein Start in diese Partie! Erst der Schocker mit dem Lattenschuss von Belarus. Und dann steht es plötzlich 1:0 für die Schweiz. Es ist Renato Steffen, der aus wenigen Zentimetern trifft. Am Ursprung stand eine Flanke von Ruben Vargas, dann lenkte Cedric Itten den Ball an den Pfosten. Und am Ende musste nur noch einschieben.