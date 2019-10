Italiens Parteien kämpfen jetzt um die Freitagskinder

Salvini behauptet sogar, er habe die Idee als Erster gehabt. «Sakrosankt» sei dieses Recht, sagte er vor ein paar Tagen. So richtig Fahrt nahm die Debatte auf, als Enrico Letta, der frühere Premier, in einem Interview in der Zeitung «La Repubblica» dazu aufgerufen hat. Danach stimmten nach und nach alle Grössen des Politbetriebs in den Chor ein: Luigi Di Maio, der Chef der Fünf Sterne, Nicola Zingaretti vom Partito Democratico, die neue Partei Italia Viva von Matteo Renzi, die Linke und auch Forza Italia mit ihrem betagten «Presidente», dem nun 83 Jahre alten Silvio Berlusconi.

Schulden als Hypothek

Die Öffnung ist erstaunlich. Italiens Politik umgibt traditionell ein grauer bis schlohweisser Schleier: Gemacht wurde sie in den letzten Jahrzehnten mehrheitlich von älteren Herrschaften für ältere Herrschaften. Ihr Handeln war meistens kurzatmig, das liegt wohl in der Natur der Dinge. Als Beleg dafür steht der stetig wachsende staatliche Schuldenberg: Er drückt wie eine Hypothek auf die Zukunftsaussichten jüngerer Generationen.

Gerade schickt sich die neue Regierung an, im Budget für 2020 erneut 14 Milliarden Euro mehr Defizit zu machen, als vorgesehen war. Skeptiker von Wahlalter 16 werfen denn auch ein, die Politik betreibe nur ­Augenwischerei. Viel wichtiger als das Wahlrecht wäre es, vernünftig zu haushalten, Schulden abzubauen, den Jungen Perspektiven im eigenen Land zu geben und die «Flucht der Gehirne» zu stoppen, wie die Italiener dem Braindrain sagen.

Soziologen und Politologen rechnen schon einmal vor, wo diese 1,1 Millionen Neustimmen allenfalls hingehen könnten. Die Grünen, die fast überall in Europa Zulauf haben, ziehen in Italien nur schwach. Bei den jüngsten Europawahlen erreichten sie 2,3 Prozent. Das hat einerseits damit zu tun, dass die «Verdi» oftmals Pech mit ihrem Führungspersonal hatten. Andererseits gelten Umweltsorgen im wirtschaftlich geplagten Südeuropa gemeinhin als Luxus­probleme, jedenfalls als weniger wichtig als im Norden des Kontinents. Dazu kommt, dass viele ökologisch besorgte Italiener in den vergangenen zehn Jahren Cinque Stelle wählten. In ihren Anfängen waren die Sterne nämlich oftmals grüner als die Grünen. Nun aber, nach einer Serie spektakulärer Rückzieher als ­Regierungspartner der Lega, wenden sich viele Wähler wieder enttäuscht ab. Auch das offenbarten die Europawahlen.

Profiltyp: Öko und Europa

Der politische Profiltyp junger Wähler geht so: ökologisch interessiert, europafreundlich, bewegt von wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Glaubt man den Forschern, sind die Jungen der «Generazione Greta» auch besser informiert als frühere, theoretisch wenigstens. Die Turiner Zeitung «La Stampa» hat da aber ihre Zweifel. Studien hätten ergeben, dass etwa die Hälfte der 16-jährigen Italiener Mühe mit Lesen und Schreiben hätten. Unter rechten Kulturpessimisten zirkuliert der Begriff «Gretini». Das hört sich niedlich an, ist aber bös gemeint: ein Mix aus Greta und «cretini», Dummköpfe.

Einig ist man sich in Italien, dass das politische und institutionelle Grundwissen der Schüler aufgebessert werden müsste. Mit eigens dafür geschaffenen Lektionen im Unterrichtsprogramm. Vielleicht setzt man sie dann besser nicht am Freitag an.