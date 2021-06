Pfiffe gegen Gianluigi Donnarumma – Italiens Goalie hechtet den Millionen nach Er ist erst 22, ein ganz Grosser seines Fachs, und sein Team nähert sich auch dank ihm einem Weltrekord. Dennoch wird Gianluigi Donnarumma kritisiert. Oliver Meiler aus Rom aus Rom

Kaum zu überwinden: Auch an der EM hat Gianluigi Donnarumma bisher kein Tor kassiert. Foto: Emmanuele Ciancaglini (Quality Sport Images / Getty Images)

Kommt nichts dazwischen, hat Gianluigi Donnarumma aus Castellammare di Stabia bei Neapel noch zwei Jahrzehnte Karriere vor sich. Wahrscheinlich auf höchstem Niveau, im Verein und in der Nationalmannschaft. «Posto fisso», wie die Italiener sagen würden, feste Anstellung, der Traum schlechthin. Wenn man die Geschichte einmal hypothetisch durchrechnet, könnte er auf weit über 200 Länderspiele kommen, und das wäre schon allerhand.

Donnarumma ist nämlich erst 22 und schon seit sechs Jahren Profi. Er steht in der Tradition ganz grosser italienischer Torhüter, und die werden in aller Regel alt in ihrem Beruf. Dino Zoff ging mit 41 Jahren in Pension. Gianluigi Buffon hängt mit 43 nun noch zwei Saisons bei seinem Jugendverein Parma an – als Stammspieler in der Serie B, romantisch und nostalgisch.