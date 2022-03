Presseschau zum WM-Aus der Azzurri – «Italienischer Fussball auf dem Tiefpunkt seiner Geschichte» Nach dem Nordmazedonien die WM-Teilnahme der italienischen Fussballnationalmannschaft verunmöglicht hat, suhlt sich die italienische Presse in Selbstmitleid. Die Journalisten geizen nicht mit Entrüstung in den Texten – die Presseschau. Samina Stämpfli

Da war die «Katastrophe», wie von der italienischen Presse benannt, noch nicht vollbracht. «Italiens Desaster, wir sind wieder raus aus der WM», titelt die «Gazzetta dello Sport».

Darum gehts Infos einblenden Nordmazedonien ist nach dem Qualifikationsspiel am Donnerstagabend weiter, Italien wird nicht an der WM teilnehmen.

Die Niederlage ist in der italienischen Presse kaum zu überlesen.

Die italienischen Journalisten sind sichtlich über die Niederlage enttäuscht, ihre Enttäuschung lässt sich kaum verstecken.

Nach dem WM-Aus für Italien in Palermo ist das Land am Boden zerstört. Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass die Azzurri nicht an einer Weltmeisterschaft dabei sind. Umso schlimmer berichtet die italienische Presse über die Niederlage am Donnerstagabend. So schreibt die italienische Zeitung «Corriere dello Sport», die Enttäuschung sei zu gross, um an die Zukunft zu denken – man müsse nach der «Schmach» in Palermo etwas Zeit vergehen lassen. Der Titel nach dem Aus: «Unglaublich eine weitere Katastrophe, Italien ist ausgeschieden».



Hoffnung auf die nächste Generation

In einem Kommentar schreibt ein Journalist des «Corriere della sera», dass Italien von einer Nation eliminiert wurde, von deren Existenz viele Menschen nichts wussten. Wenn es nach der Meinung des Journalisten geht, muss der ganze italienische Fussball neu überdenkt werden: «Der italienische Fussball ist auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten.» Als Grund nennt er unter anderem die zu hohen Gehälter und einen Mangel an Technik.

Der Journalist schliesst mit der Idee, den italienische Fussball von Grund auf neu aufzubauen. Stadien, Kindergärten, Mentalität und Trainerschulen: «jedes Mal, wenn ein Kind auf der Strasse gegen etwas tritt, beginnt die Geschichte des Fussballs von Neuem», so der Journalist.

«Zurück in der Apokalypse»

Derweil titelt die «Gazzetta dello Sport»: «Italiens Desaster, wir sind wieder raus aus der WM.» Auch hier gefolgt, von einem sehr emotionalen Text zum Ausscheiden der italienischen Nationalmannschaft im Vorfeld der Weltmeisterschaft. «Auf Wiedersehen Weltmeisterschaft, auf Wiedersehen Europameisterschaft, auf Wiedersehen alles», so der Journalist. Nachdem er einen ganzen Absatz gegen die einzelnen Azzurri-Spieler ausgeteilt hat schliesst er mit dem Satz: «Wir sind zurück in der Apokalypse, unglücklich, ein Bisschen, aber nicht genug.»

