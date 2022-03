Kampf um das WM-Ticket – Italien zittert vor dem Showdown – und vor Ronaldo

Playoff in der WM-Qualifikation – Ronaldo oder der Europameister – es kann nur einen geben Im Playoff für die Fussball-WM steht schon vor dem Anpfiff fest: Prominenz wird die Endrunde in Katar verpassen. Und viele Altstars spielen um ihre letzte WM-Chance. Florian Raz

Italien: Die Welt braucht uns!

Ein kleines Stossgebet hat noch nie geschadet: Italiens Nationalspieler Lorenzo Insigne (rechts) und Marco Verratti vor der Partie gegen Nordmazedonien. Foto: Getty Images

Aussergewöhnliche Zeiten rufen nach aussergewöhnlichen Massnahmen. Dachte sich wohl auch Valentina Vezzali. Also erliess Italiens Staatssekretärin für Sport kurzerhand eine Ausnahmeregelung für das Stadio Barbera in Palermo. Das Spiel zwischen Italien und Nordmazedonien darf vor ausverkauftem Haus stattfinden. Ansonsten sind in Italien wegen Corona bloss 75 Prozent Auslastung erlaubt.