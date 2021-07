Hitze und Waldbrände in Südeuropa – Griechenland und Italien erwarten Temperaturen von 45 Grad Eine Hitzewelle hält Griechenland im Griff, das Thermometer fällt selbst nachts nicht unter 30 Grad. In Italien wüten Waldbrände, es gilt die höchste Risiko-Stufe – und nun kommt die Hitze.

Eine der längsten Hitzewellen der letzten Jahrzehnte lässt Griechenland schwitzen, Abkühlung gibt es kaum. Bis zum 8. August wird es tagsüber kaum weniger als 40 Grad. Foto: Louisa Gouliamaki (AFP)

Mehrere Urlaubsländer in Südeuropa leiden derzeit unter enormer Hitze und Trockenheit. Auf der italienischen Insel Sizilien kämpfte die Feuerwehr auch in der Nacht zum Freitag südlich von Palermo gegen Waldbrände.

Die Zivilschutzbehörde auf Sizilien sagte für Freitag für fast alle Provinzen der Insel die höchste Brandrisiko-Stufe voraus. Auch andere Teile Italiens sind von Bränden betroffen, etwa der Westen der Insel Sardinien. Dort richteten die Flammen in den vergangenen Tagen gewaltige Schäden an. Auf dem Festland rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben in Süditalien zu zahlreichen Einsätzen wegen Busch- und Waldbränden aus.

Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner mussten aus rund um Oristano auf Sardinien aus ihren Häusern fliehen, während die Feuerwehr die Brände in der Region bekämpften. Foto: Vigili del Fuoco (AFP)

Eine seit Anfang der Woche andauernde Hitzewelle in Griechenland geht auf ihren Höhepunkt zu. Um die 40 Grad soll es am Wochenende heiss werden, in der neuen Woche dann noch heisser. Meteorologen rechnen mit Temperaturen in Mittelgriechenland bis zu 45 Grad. Nachts werden die Werte in den Ballungszentren nicht unter 30 Grad fallen.

Diese Hitzewelle sei eine der längsten seit Jahrzehnten, sagten Wetterexperten im Staatsfernsehen. Die Temperaturen sollen demnach tagsüber erst nach dem 8. August wieder unter 40 Grad fallen. Der Zivilschutz ordnete an, Arbeiten im Freien einzustellen oder so weit wie möglich zu reduzieren. Städte haben klimatisierte Hallen aufgemacht, in denen Menschen Zuflucht finden können, die keine Klimaanlage zu Hause haben.

Ärzte rieten Einwohnern und auch Touristen, sich nicht in der prallen Sonne aufzuhalten und keinen Alkohol zu trinken. Man sollte öfter duschen und helle weite Baumwollkleidung tragen.

Auch für Süditalien und Teile der Türkei werden Temperaturen von über 40 Grad erwartet, Kachelmannwetter befürchtet gar einen möglichen neuen Hitzerekord für Europa mit 50 Grad in Italien. Dies gemäss aktuellen Daten des US-Wettervorhersagemodells GFS, noch bestehe aber die Hoffnung, dass es nicht so weit komme.

Lage in der Türkei unter Kontrolle

Drei Tage nach Ausbruch der verheerenden Waldbrände an der türkischen Mittelmeerküste ist die Lage offiziellen Angaben zufolge wieder weitgehend unter Kontrolle. 57 der 71 Feuer seien inzwischen eingedämmt oder gelöscht, sagte Landwirtschaftsminister Bekir Pakdemirli am Freitag. Bei allen noch aktiven Bränden verbessere sich die Lage.

Viele der Brände waren am Mittwoch fast zeitgleich in der Nähe von beliebten Touristenorten ausgebrochen und hatten sich rasch ausgebreitet. Vier Menschen kamen durch die Flammen ums Leben, knapp 200 weitere wurden verletzt. Dutzende Häuser wurden zerstört, dutzende Dörfer mussten evakuiert werden. Auch ein Hotel im Touristenort Bodrum wurde geräumt.

Bis Donnerstagabend zogen sich die Brände über ein rund 300 Kilometer breites Gebiet hin. Betroffen waren neben Bodrum auch die Orte Manavgat, Alanya, Adana, Mersin und Marmaris. Mehr als 4000 Feuerwehrleute waren im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.

Wurden die Brände in der Türkei gelegt? Die Behörden untersuchen den Verdacht. Foto: Ilyas Akengin (AFP)

Weil viele der Brände fast zeitgleich starteten, leiteten die Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein. «Wer hat die Brände gelegt? Wir haben einen Verdacht, ebenso wie unsere Bürger», sagte Aussenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag bei einem Besuch in Manavgat. Es werde intensiv ermittelt, und es habe bereits Festnahmen gegeben.

Nach seinen Angaben wurden in der Provinz Osmaniye fünf Verdächtige festgenommen. In Marmaris gestanden zwei acht und zehn Jahre alte Kinder, einen der Brände versehentlich ausgelöst zu haben, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Bei der Befragung im Beisein ihres Lehrers gaben sie demnach zu, Bücher verbrannt zu haben.

