Paprika-Chips im Test – Ist Zweifel das Mass aller Dinge? Die Kulinarikredaktion hat neun Sorten Pommes-Chips mit Paprika probiert – und ist dabei auf grosse geschmackliche Unterschiede gestossen. Die Noten.

Wer will da widerstehen können? Der Chips-Test ergab zwei Sieger. Foto: Getty Images/iStockphoto

Am Ende des Tests hiess es diesmal: Hände waschen. Denn nach neun verschiedenen Sorten Chips hatten wir nicht nur ordentlich Lust auf kühles Bier, sondern auch die Finger voller Salz, Fett und Paprikapulver. Gesucht waren die besten Chips mit Paprikaaroma – diese Geschmacksvariante ist ja in der Schweiz deutlich verbreiteter als in anderen Ländern. Zu verantworten hat das wohl das Zürcher Unternehmen Zweifel, das Paprika-Chips 1964 erstmals auf den Markt brachte.