Achtmaliger Olympiasieger – Ist Usain Bolt am Coronavirus erkrankt? Der Jamaikaner hat sich am Samstag einem Test unterzogen und befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Das Ergebnis weiss er noch nicht. Nils Hänggi

Usain Bolt befindet sich derzeit in Quarantäne. Foto: Emrah Gurel (Keystone)

Der achtmalige Olympiasieger Usain Bolt soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Demnach soll er sich während einer Party zu seinem 34. Geburtstag angesteckt haben. Auf seinen Social-Media-Kanälen spricht der Sportler die Gerüchte jetzt aber an und stellt klar: Das Testergebnis ist noch nicht da.

Er habe sich am Samstag einem Test unterzogen und sich daher vorsichtshalber in Quarantäne begeben, erklärt er im Video. Und: «Ich versuche, verantwortungsvoll zu sein. Also werde ich zu Hause bleiben und für meine Freunde da sein.» Er spüre keine Symptome und warte nun auf das Ergebnis, um zu sehen, wie es dann weitergeht, sagte der frühere Ausnahme-Leichtathlet.

Auch zwei Fussballspieler betroffen?

Dass die Geburtstagsparty stattfand, bestätigte der 34-Jährige hingegen. Was er auch musste, kursieren auf Twitter und Instagram doch unzählige Videos, die Bolt tanzend und lachend mit seinen Gästen zeigte. Bolt sagt: «Ich habe alle meine Freunde angerufen, damit sie auf sich aufpassen können, in Quarantäne gehen und es ruhig angehen lassen.»

Ob diese dem Rat folgen, ist nicht bekannt. Man müsste es jedoch bald mitbekommen. Denn gemäss englischen Medien sollen bei der Party unter anderem die Fussballspieler Leon Bailey von Bayer Leverkusen und Raheem Sterling von Manchester City anwesend gewesen sein. Deren Clubs meldeten jedoch noch nichts, auch Bailey und Sterling selbst nicht.

Laut der Johns-Hopkins-Universität gab es bislang in Jamaika etwas mehr als 1500 bestätigte Corona-Fälle, insgesamt starben 16 Personen an der Covid-19-Lungenkrankheit. Und Premierminister Andrew Holness rief einen Tag nach Bolts Geburtstagsparty noch zu mehr Verantwortung auf und nahm jeden einzelnen Bürger in die Pflicht, sich angemessen zu verhalten.