Wer trägt die Schuld am Debakel?

Der Telefonhörer glüht, das drohende Ende des Traditionsanlasses beschäftigt die Stadt. Während LDP-Nationalrat Christoph Eymann seinem Parteikollegen Ueli Vischer, Verwaltungsratspräsident der MCH Group, mit einem flammenden Appell den Rücken stärkt – und kein gutes Haar an den Uhrenunternehmen lässt –, ist es für viele die Gruppe selbst, die den Niedergang zu verantworten hat. Ex-Baselworld-CEO René Kamm habe diesen mit seinem arroganten Verhalten eingeleitet, die jetzige Führung unter Loris-Melikoff habe zwar zu kitten versucht, aber auch nicht immer glücklich agiert. So ist zu hören, dass Partner immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien – was anschliessend als gemeinsame Lösung verkauft worden ist. Es überrascht daher nicht, dass die grossen Uhrenhersteller in ihrem Rückzugsschreiben von fehlendem Vertrauen gesprochen haben.