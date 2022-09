Wochenduell: Nach Karriereende – Ist Serena Williams die grösste Tennisspielerin der Geschichte? Nach ihrer Niederlage in der dritten Runde am US Open beendet die Amerikanerin ihre Karriere. Kaum jemand prägte das Tennis so wie sie. Benjamin Schmidt Tobias Müller

Serena Williams beendet ihre Karriere nach der Niederlage gegen Ajla Tomljanovic am US Open. Foto: AFP

Ja, Serena Williams ist die Beste, weil ihr Vermächtnis über ihre Leistungen auf dem Platz hinausgeht.



Serena Williams ist die beste Tennisspielerin der Geschichte. Und sie darf diesen Titel eben deshalb beanspruchen, weil ihr Vermächtnis für den Sport weit über ihre Leistungen auf dem Platz hinausgeht – ähnlich, wie dies auch bei Roger Federer der Fall ist. Nicht wenige bezeichnen den Maestro als Besten aller Zeiten, obwohl er von anderen in gewissen Statistiken übertrumpft wird. Warum sollte das also nicht auch für Serena Williams gelten?

Statistik ist nämlich nicht alles. Möchte man sie hier dennoch zurate ziehen, spricht sie in vielerlei Hinsicht immer noch für Williams. Okay, Margaret Court hat mit 24 Grand-Slam-Titeln im Einzel einen mehr auf dem Konto als die US-Amerikanerin. Allerdings bedeuten Serenas 23 Titel die meisten einer Spielerin in der Open Era, während Court sich in der Pre-Open-Era an Grand-Slam-Turnieren ausschliesslich mit Amateurinnen zu messen hatte. Zudem genossen insbesondere das French sowie das Australian Open noch nicht denselben Ruf wie heute, weshalb viele Spielerinnen bis in die 1990er-Jahre die beiden Turniere regelmässig ausliessen.

Wenngleich ein Vergleich zwischen Generationen im Sport generell stets eine kontroverse Angelegenheit ist, kann man also davon ausgehen, dass Williams sich vor allem bei den grossen Turnieren mit einem tendenziell stärkeren Konkurrenzfeld zu messen hatte als Spielerinnen vor ihrer Zeit. Court sieht dies natürlich anders: «Ich denke, dass es heute sehr viel einfacher ist.» Es sind Aussagen wie diese, die Court in der Vergangenheit nicht gerade viele Sympathiepunkte eingebracht haben. Feindliche Äusserungen zu gleichgeschlechtlicher Ehe oder gegenüber transsexuellen Menschen brachten ihren Ruf zudem schwer ins Wanken.

Wer die Beste aller Zeiten sein will, hat jedoch auch ein gewisses Image zu wahren. Serena gilt gemeinsam mit ihrer Schwester Venus als Vorreiterin für eine Bewegung, die dem zuvor überwiegend «weissen» Tennissport ein gänzlich anderes Ausmass an ethnischer Vielfalt verliehen hat. Durch ihren unkonventionellen Werdegang sowie ihren Einsatz für den Sport hat Serena nachhaltig Spuren hinterlassen, die den Weg für Spielerinnen aus aller Welt geebnet haben. Und das macht sie grösser als Margaret Court, Steffi Graf oder Martina Navratilova. (Benjamin Schmidt)

Ist Serena Williams die grösste Tennisspielerin der Geschichte? Ja, Serena Williams ist die Grösste, weil ihr Vermächtnis über ihre Leistungen auf dem Platz hinausgeht. Nein, Williams war eine der Grössten, wenn sie triumphierte. Wenn sie verlor, war sie es nicht. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein, Williams war eine der Grössten, wenn sie triumphierte. Wenn sie verlor, war sie es nicht.

Zum Schluss kamen sie alle noch mal ins Stadion, Bill Clinton sass auf der Tribüne wie auch Lindsey Vonn, Tiger Woods und Mike Tyson. Sie wollten die letzten Schritte von Serena Williams auf der Profitour hautnah verfolgen. Doch mit der Niederlage in der dritten Runde gegen die Australierin Ajla Tomljanovic endete die eindrückliche Karriere der 40-Jährigen früher, als die meisten Fans im Stadion und am Bildschirm gehofft hatten.

Ohne Zweifel hat sich Serena Williams einen prominenten Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Sie gewann 23 Grand-Slam-Titel, stand 319 Wochen an der Spitze der Weltrangliste und gewann in London 2012 im Einzel Olympiagold. Sie dominierte das Tennis wie kaum jemand vor ihr.

Doch Siege und Pokale reichen nicht, um sich den Platz ganz oben in der ewigen Bestenliste zu sichern. Einerseits war das Spiel von Serena Williams zwar spektakulär, aber auch vorhersehbar und eintönig. Die kräftige Grundlinienspielerin profitierte von ihrer enormen Kraft, mit der sie ihren Gegnerinnen überlegen war. Oder wie es Tennisexperte Heinz Günthardt sagt: «Sie konnte unheimlich Druck machen und servierte so gut, wie ich noch nie eine Frau aufschlagen gesehen hatte. Mit ihrem Service begann sie praktisch bei 30:0. So konnte sie sich auch mehr Fehler leisten.»

Versagte jedoch einmal der Aufschlag, versagte auch sie. Im Gegensatz dazu überzeugten andere grosse Spielerinnen durch Variation und die Gabe, das Spiel umzustellen: Keine agierte so abwechslungsreich und elegant wie Martina Hingis. Keine spielte taktisch klüger und war mental abgeklärter als Steffi Graf. Und keine war erfolgreicher als Margaret Court, die mit 24 Major-Titeln vor Serena Williams bleibt.

Und am Ende ist es nicht nur das Sportliche, das darüber entscheidet, wer als die oder der Grösste einer Sportart zählt. Wenn es Serena Williams auf dem Platz nicht lief oder sie sich ungerecht behandelt fühlte, dann vergass sie alles um sich herum. Beim US Open 2009, als sie einer Linienrichterin nach einem Fussfehler drohte, ihr den Mund mit einem Tennisball zu stopfen – woraufhin sie disqualifiziert wurde. Oder neun Jahre später im Endspiel von New York, als sie sich mit dem Schiedsrichter nach einem strittigen Entscheid anlegte und komplett die Fassung verlor.

Wer es im Tennis bis ganz nach oben schafft und in Wimbledon einmal als Spieler den Center Court betreten darf, der liest zuvor auf dem Türbogen ein Zitat des britischen Dichters Rudyard Kipling: «If you can meet with Triumph and Disaster, and treat those two imposters just the same.»

Serena Williams war eine der Grössten, wenn sie triumphierte. Wenn sie verlor, war sie es nicht. (Tobias Müller)

Tobias Müller schrieb seinen ersten Artikel für die Basler Zeitung im Jahr 2011 und ist seit 2018 als redaktioneller Mitarbeiter tätig. Er beschäftigt sich vor allem mit Themen aus der Leichtathletik, dem Fussball sowie dem Freizeitsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.