Aufregung um Musikvideo – Ist Sam Smith vulgär? Oder ein Opfer von Homophobie? Wieso Stars plötzlich ohne Hosen rumlaufen, wer 1000 blinde Menschen geheilt hat und wie Sie den Überblick im Kühlschrank behalten: Unsere Liste fürs entspannte Tischgespräch. Lisa Füllemann

Eine gute Tat

Bezeichnet sich als «Youtubes grössten Menschenfreund»: Jimmy Donaldson aka Mr. Beast. Foto: Matthias Clamer («Rolling Stone»)

Mr. Beast ist vor allem dafür bekannt, dass er der erfolgreichste Youtuber ist – und damit richtig viel Geld macht. So viel, dass er etwa das Filmset der koreanischen Erfolgsserie «Squid Game» nachbauen konnte. Doch Jimmy Donaldson, wie er mit richtigem Namen heisst, sieht sich auch als «Youtubes grössten Menschenfreund», wie er selbst einmal sagte – und gibt regelmässig in der Form von Give-aways an seine Fans zurück. Sein neuester Coup: Er schenkte 1000 Blinden aus der ganzen Welt das Augenlicht.