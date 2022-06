Wochenduell: 22 Grand-Slam-Titel – Ist Rafael Nadal der beste Spieler der Geschichte? Vor einem Jahr stellt sich diese Zeitung der Frage, ob Novak Djokovic dieser Titel gebührt. Doch spätestens mit dem Sieg vom Sonntag hat Nadal seinen Anspruch geltend gemacht. Benjamin Schmidt Linus Schauffert

Rafael Nadal gewann am Sonntag seinen 22. Grand-Slam-Titel. Macht ihn das zum besten Spieler der Geschichte? Foto: Getty Images

Ja: Nadal hat die meisten Grand-Slam-Titel und vereint kraftvolle Offensive mit lauffreudiger Defensive wie kein anderer.

Diesen letzten Ball hätte wohl kaum einer besser spielen können. Mit der Rückhand setzt ihn Rafael Nadal longline auf die Linie. Und begräbt sogleich ungläubig das Gesicht in seinen Händen. Nun sind es 22 Grand-Slam-Titel, die der Spanier gewinnen konnte.

Damit hat Nadal zwei Titel mehr als seine ärgsten – und in dieser Hinsicht auch einzigen – Konkurrenten Roger Federer und Novak Djokovic. Letzteren räumte Nadal gar noch im Viertelfinal von Roland Garros in vier Sätzen aus dem Weg. Hinter den Big Three des Tennissports reiht sich Pete Sampras in die Liste ein – mit nur 14 Slams. Allein in Paris hat Nadal so viele Titel gewonnen.

Das reicht als Argument, wieso Rafa der Beste der Geschichte ist, eigentlich bereits aus. Denn die Grand-Slam-Titel sind die mit Abstand wichtigste Währung im Tennis. Doch es spricht noch mehr für den Spanier.

So ist Nadal doch der auf lange Frist gesehen Beständigste der grossen drei: Nadal gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel im Jahr 2005 in Paris, seinen letzten am vergangenen Sonntag am selben Ort. Das sind – abgesehen von ein paar wenigen Tiefpunkten – 17 Jahre Weltklasse-Tennis des Spaniers. Zwischen Djokovics erstem und bislang letzten Slam liegen nur 13 Jahre (2008–2021), bei Federer sind es 15 (2003–2018).

Zudem ist Rafa zur Stelle, wenn es verlangt wird. Von seinen 130 erreichten Finals gewann er 92. Das ergibt eine Quote von rund 71 Prozent. Djokovic steht mit rund 69 Prozent knapp hinter ihm und Federer gewann nur zwei Drittel seiner Finals. Somit spricht auch diese Statistik für den Spanier als Spitze der drei. Denn der Grösste der Geschichte muss beweisen, dass er mit Drucksituationen umgehen und gerade in Finals einen kühlen Kopf bewahren kann.

Neben den nackten Zahlen zeigt aber auch Nadals Art, Tennis zu spielen, dass er der Beste ist. Der Spanier spielt ein attraktives, kraftvolles Tennis. In seinen offensiven Schlägen kombiniert er Spin mit Tempo, und Nadals Defensive zeichnete sich schon immer durch eine grosse Laufbereitschaft und eine hohe Geschwindigkeit aus. Diese Attribute können sowohl Federer als auch Djokovic nicht so vereinen, wie Nadal es tut.



Ist Nadal der Beste der Geschichte? Ja: Nadal hat die meisten Grand-Slam-Titel und vereint kraftvolle Offensive mit lauffreudiger Defensive wie kein anderer. Nein: Dominanz auf nur einem Belag reicht nicht aus, um Rafael Nadal als besten Tennisspieler der Geschichte zu bezeichnen. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Dominanz auf nur einem Belag reicht nicht aus, um Rafael Nadal als besten Tennisspieler der Geschichte zu bezeichnen.

Rafael Nadal mag zwar, Stand jetzt, die meisten Grand-Slam-Titel in der Geschichte des Männertennis gewonnen haben. Das macht ihn allerdings noch nicht zum grössten Spieler in der Historie des Sports.

Dass diese Diskussion ausgerechnet kurz nach Nadals Triumph im French Open gegen Casper Ruud aufkommt, ist sowieso nicht ganz angebracht. Denn: Der Spanier gewann 14 seiner 22 Major-Titel in Paris, Roland Garros ist quasi sein zweites Wohnzimmer. Zweifellos ist er der beste Sandplatzspieler aller Zeiten, ausserhalb der französischen Hauptstadt räumten Novak Djokovic und Roger Federer jedoch deutlich mehr Grand-Slam-Titel ab als Nadal.

Weiter sind Federer und Djokovic mit sechs respektive fünf Triumphen bei den ATP Finals – quasi dem fünften Grand-Slam-Turnier im Kalender – an der Spitzenposition der Rekordsieger des Turniers, während Nadal es in seiner gesamten Karriere nicht ein einziges Mal gewinnen konnte.

Dass Nadal Roger Federer in der Anzahl gewonnener Masters noch einholen wird, darf bezweifelt werden. Jedoch – wenngleich sich auch darüber streiten lässt – gewann Federer den Grossteil seiner Titel in einer Ära, in der das ATP-Feld qualitativ höher eingestuft werden durfte als jenes, mit dem sich Nadal derzeit misst.

Novak Djokovic derweil ist zwar nur rund ein Jahr jünger als Nadal, jedoch ist anzunehmen, dass der Serbe aufgrund seiner Vorteile gegenüber dem Spanier in puncto Fitness und Verletzungsanfälligkeit noch länger als Nadal auf höchstem Niveau Tennis spielen kann und wird. Gut möglich also, dass Djokovic dereinst Nadal erneut überholen wird. Dann wird wohl der Serbe wieder als bester Spieler aller Zeiten geadelt werden, da die Anzahl gewonnener Grand-Slam-Titel als einzig gültiges Mass für dieses Prädikat zu bestehen scheint, was ebenfalls als umstritten bewertet werden darf.

Ein weiterer Faktor, der nur bedingt für Nadal spricht, ist die Bilanz der Direktduelle mit Federer und Djokovic. Gegen Djokovic zieht Nadal mit einer Bilanz von 29:30 hauchdünn den Kürzeren, gegen den Schweizer hat er mit 24:16 klar die Nase vorn. Doch auch hier fällt bei näherer Betrachtung das Sandplatz-Argument erneut ins Gewicht. Nadal bezwang Federer 14-mal, Djokovic ganze 20-mal auf Sand. Spielt Nadal gegen die beiden anderen Schwergewichte seiner Generation nicht auf seinem Lieblingsbelag, spricht die Statistik klar gegen ihn. Insbesondere Djokovic konnte er fast ausschliesslich auf Sand bezwingen.

Rafael Nadal mag also die meisten Major-Triumphe aufweisen. Dominanz auf nur einem Belag reicht jedoch nicht aus, um ihn als besten Tennisspieler der Geschichte zu bezeichnen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.