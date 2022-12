Wochenduell: Marokkos Leistungen an der WM – Ist Marokkos WM-Siegeszug mehr als ein exotischer Ausreisser nach oben? Als erstes Team aus Afrika erreicht Marokko den Halbfinal an einer WM. Ist das eine einmalige Errungenschaft? Oder der Beginn einer langen Erfolgsgeschichte? Simon Tribelhorn Benjamin Schmidt

Nach dem 1:0-Exploit von Marokko gegen Portugal in den Viertelfinals wartet nun der amtierende Weltmeister Frankreich. Foto: Keystone

Ja, die Marokkaner legen das an den Tag, was den Fussball als Mannschaftssport ausmacht.

Marokko hat sich gegen die mit Superstars geschmückten Nationen Spanien und Portugal durchgesetzt, in der Gruppenphase Kroatien und Belgien hinter sich gelassen und steht nun verdient im WM-Halbfinal. Mit breiter Brust und heissblütigen Fans im Rücken sind die Marokkaner durchmarschiert. Aus diesen Spielen lässt sich weder Zufall noch Glück herauslesen, sondern vor allem eine unglaubliche Kampfbereitschaft und Konstanz.

Nach der Absetzung des Bosniers Vahid Halilhodzic übernahm Walid Regragui im Sommer eine ausser Form geratene Mannschaft und formte aus ihr einen WM-Halbfinalisten. Und das mit Spielern, deren Niveau unter dem der Kontrahenten liegen sollte, oder solchen, die bei ihren jeweiligen Clubs in dieser Saison kaum auf Touren kamen.

Regragui sagte nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Portugal: «Es ist kein Wunder. Viele halten es für ein Wunder, vor allem in Europa. Das ist kein Wunder, das ist das Ergebnis harter Arbeit. Wir spielen nicht den schönsten Fussball der Weltmeisterschaft, aber dafür mit umso mehr Herz.» Denn das Team stellt die beste Defensive des gesamten Turniers und hat bisher nur einen Gegentreffer erhalten, ein Eigentor beim 3:1 über Kanada.

Es gibt Ähnlichkeiten zu den Kroaten, die trotz ihrer Finalteilnahme 2018 dieses Jahr eher überraschend im Halbfinal stehen: Kroatien stellt mit Marcelo Brozovic den laufstärksten Spieler, der je an einer WM teilnahm, dahinter folgt Marokkos Amrabat mit den zweitmeisten abgespulten Kilometern im Turnier. Zudem bestritt Rechtsverteidiger Achraf Hakimi die meisten Zweikämpfe der WM.

Es ist einmal mehr der Beweis, dass Fussball ein Mannschaftssport ist und kein Schaulaufen einzelner Akteure. Jedes Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied, doch wenn jeder einzelne Spieler bis zum Anschlag kämpft und sich in jeden Zweikampf wirft, dann formt man eine für Gegner fast undurchdringbare Einheit, an der an dieser WM schon etliche Topmannschaften gescheitert sind.

Die Nordafrikaner werden noch lange ein Vorbild sein für vermeintlich kleinere Mannschaften an grossen Turnieren. Vor allem dem eigenen Land wird diese WM für immer in Erinnerung bleiben und den jetzigen und zukünftigen Spielern an den kommenden Turnieren Glauben schenken, Grosses erreichen zu können.

Am Mittwoch wartet im Halbfinal mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich die nächste Herkulesaufgabe. Marokko ist bereit für den ganz grossen Exploit. Simon Tribelhorn

Ist Marokkos WM-Siegeszug mehr als ein exotischer Ausreisser nach oben? Ja, die Marokkaner legen das an den Tag, was den Fussball als Mannschaftssport ausmacht. Nein, Marokkos Exploit in Katar wird ein «One-Hit Wonder» bleiben. Die Qualität im Kader ist zu gering, und die Konkurrenz wird wieder erstarken.

Nein, Marokkos Exploit in Katar wird ein «One-Hit Wonder» bleiben. Die Qualität im Kader ist zu gering, und die Konkurrenz wird wieder erstarken.

Die marokkanische Nationalmannschaft steht im Halbfinal – eine Sensation, schaffte es doch noch nie zuvor eine afrikanische Auswahl so weit an einer Fussball-WM. Zweifelsohne hat sich das Team von Walid Regragui diesen Triumph auch redlich verdient. Und dennoch: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die «Löwen vom Atlas» dauerhaft als globale Fussballmacht etablieren, ist gering.

Sosehr dem neutralen Fussballfreund jeweils das Herz aufgeht, wenn ein Aussenseiter das Favoritenfeld bei einem grossen Turnier aufmischt, dürfte Marokkos Exploit doch eher als einmaliger Ausreisser nach oben in die Geschichtsbücher eingehen.

Kritiker dieser These mögen behaupten, dass es die Kroaten vier Jahre nach ihrem Finaleinzug in Moskau ja auch wieder in den Halbfinal geschafft haben. Das mag zutreffen, und auch dieser Leistung gebührt höchste Anerkennung. Dennoch ist der Underdog Kroatien nicht gleich zu bewerten wie der Underdog Marokko.

Dies zeigt allein der Vergleich der aktuellen Marktwerte der beiden Kader. Dasjenige der Kockati wird gemäss «Transfermarkt» auf 377 Millionen Euro taxiert, die Nordafrikaner kommen gerade mal auf 241 Millionen. Sogar das Kader der Schweizer Auswahl wird rund 30 Millionen Euro höher bewertet.

Selbsterklärend sind diese Zahlen dynamisch, Marktwerte verändern sich. Insbesondere dann, wenn eine Auswahl mit jungen Talenten gespickt ist, deren Wert sich im Vergleich zu älteren Spielern tendenziell eher erhöht als vermindert. Auf Marokko trifft dies jedoch nicht zu, der Durchschnittsspieler in Katar ist 26,2 Jahre alt. Im besten Fussballeralter zwar, aber auch nicht mehr für ewig.

Die aktuelle Auswahl Marokkos befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Für andere Verbände gilt das mitnichten, wenn man mal Spanien, Belgien oder Deutschland betrachtet. Das Favoritensterben bei diesem Turnier, es war gross. Und Marokko hatte daran grossen Anteil. Allerdings befinden sich viele grosse Fussballnationen – darunter die soeben genannten – derzeit in einem Umbruch, und es ist zu erwarten, dass sie wieder erstarkt aus diesem hervorgehen werden.

Die Fussballgeschichte hat dies mehrfach gezeigt. Kommt es erneut dazu, dürften es Länder wie Marokko schwer haben, sich im weltweiten Kräftemessen von neuem zu behaupten. Benjamin Schmidt

