Wochenduell zu Lionel Messis WM-Triumph – Ist Lionel Messi der grösste Fussballer der Geschichte? Durch den Gewinn des WM-Titels mit Argentinien setzt Lionel Messi seiner beispiellosen Karriere die Krone auf. Ist damit endgültig entschieden, wer der Grösste ist? Max Mäder Darius Aurel Meyer

Im fünften Anlauf hat es geklappt: Lionel Messi präsentiert bei der Ankunft in Buenos Aires stolz den WM-Pokal. Foto: AFP

Ja, Messi kann Dinge mit dem Fussball anstellen, die niemand sonst

kann. Gut möglich, dass es nie wieder einen Messi geben wird.

Eigentlich benötigt es keine Argumentation. Es gibt keinen Fussballer, der an Lionel Messi rankommt. Doch dies kann auch bewiesen werden, auf drei verschiedene Weisen: im statistischen Direktduell mit seiner Konkurrenz, dadurch, was man im Fachjargon als «Peer-Review» bezeichnet, und durch den Augentest.

Im direkten Vergleich mit Messi gibt es keinen Fussballer, der ihm das Wasser reichen kann. Die Brasilianer Ronaldo und Ronaldinho waren ähnlich talentiert, doch hatten sie nie eine Konstanz in ihrer Exzellenz. Maradonas Errungenschaften im Clubfussball fallen spärlicher aus und werden überschattet von Drogen- und Korruptionsskandalen. Pelé blieb seine ganze Karriere bei Santos und spielte ohne ernste Konkurrenz. Und wenn man Messi und Cristiano Ronaldo vergleicht, so sieht man erst einmal den Abstand Messis auf seine Zeitgenossen. Ja, Ronaldo hat mehr Tore, 819 gegenüber Messis 793. Doch der Argentinier hat 116 mehr Assists als Ronaldo und hat dafür 142 Spiele weniger absolviert. Messis WM-Titel bestätigt seine Überlegenheit und vervollständigt seine individuellen Auszeichnungen. Keiner hat eine solch stichhaltige Argumentation für das Prädikat «Grösster Fussballer der Geschichte» aufgebaut wie Messi.

Und auch viele Experten teilen diese Meinung. Die Verteidiger Rio Ferdinand, Sergio Ramos und Virgil van Dijk sagten alle, Messi war ihr unangenehmster Gegenspieler. Mittelfeldstars wie Lampard und Scholes priesen seine einzigartige Genialität an. Und für Trainer wie Klopp, Guardiola oder Mourinho war er stets das grösste taktische Problem. Experten, die Fussball verstehen, wissen, wie unaufhaltsam «La Pulga» ist.

Doch man merkt seine Dominanz bereits durch den simplen Augentest. Andere Offensivkräfte werden erst gefährlich im vorderen Drittel, nahe am Tor also. Messi hingegen dominiert eine Mannschaft von der Mittellinie aus. Er lässt Verteidiger wie Statuen aussehen und gleitet über das Feld in einer Vision von Eleganz. Meist ist er nur mit einem Foul zu stoppen. Gerard Piqué, ehemaliger Mitspieler von Messi und Ronaldo, hat es bestens zusammengefasst, was Messi abgrenzt: «Ronaldo ist der beste Mensch im Fussball, doch Messi ist nicht menschlich.» Messi kann Dinge mit dem Fussball anstellen, die niemand sonst kann. Und gut möglich, dass es auch nie wieder einen Messi geben wird. Max Mäder

Ist Lionel Messi der grösste Fussballer der Geschichte? Ja, keiner hat eine solch stichhaltige Argumentation für den grössten Fussballer der Geschichte aufgebaut wie Messi. Nein, seinen Ruhm erspielte sich Messi durch seine Tore und Titel, seine Unsterblichkeit aber wird er höchstens durch die Vergleiche mit Maradona erlangen.

Nein, seinen Ruhm erspielte sich Messi durch seine Tore und Titel, seine Unsterblichkeit aber wird er höchstens durch die Vergleiche mit Maradona erlangen.

Will man etwas über die Bedeutung argentinischer Fussballspieler und ihre Stellung in der Geschichte erfahren, lohnt es sich, einen Blick nach Argentinien zu werfen, in dieses Land des ständigen Auf und Ab, wo der Fussball so viel mehr ist als bloss ein Spiel. Da wäre zum einen Diego Armando Maradona, ein Heiliger, Ausführender der Hand Gottes, Schütze des Tores des Jahrhunderts, der am meisten kultisch verehrte Fussballer überhaupt. Und da wäre Lionel Messi, der lange Zeit Unvollendete, Schuberts Achte der Fussballplätze, der 2016 nach drei verlorenen Finals sogar den Rücktritt aus dem Nationalteam erwog. Aus Messi werde nie ein Maradona, dessen war man sich in Argentinien einig.

Jetzt, nach dem Weltmeistertitel, hat Messi seine Vollendung erreicht. Er konnte zu Maradona aufschliessen. Aber überholen wird er ihn nie. Denn ohne Maradona wäre Messi nicht der, der er heute ist. Stets wird er im Licht seines Vorgängers gedacht. Seinen Ruhm erspielte sich Messi durch seine Tore und Titel, seine Unsterblichkeit aber wird er höchstens durch die Vergleiche mit Maradona erlangen.

Maradona hat Argentinien 1986 praktisch im Alleingang zum Weltmeistertitel geführt. Dies kann Messi von sich nicht behaupten. Der 35-Jährige hat zwar ohne Zweifel eine herausragende Endrunde gespielt. Doch die argentinische Mannschaft war mehr als ihre geniale Nummer 10. Taktisch äusserst flexibel aufgestellt und mit der beeindruckenden Fähigkeit ausgestattet, auch nach Tiefschlägen nicht aufzugeben, lieferte sie den Beweis, dass die eigentliche Figur hinter dem Titelgewinn der andere Lionel des Teams war: Trainer Lionel Scaloni. Messis Stärken, das zeigte sich in Katar und besonders bei der Auftaktniederlage gegen Saudiarabien wieder einmal deutlich, kommen nur in einem funktionierenden Kollektiv zur Geltung.

Das alles soll seine unglaublichen Leistungen nicht schmälern. Messi gehört ohne Zweifel zu den besten Fussballern überhaupt. Doch wer zum Grössten der Geschichte werden will, benötigt eben mehr als nur Tore und Titel. Er braucht die Dimension des Mythischen. In Neapel wurde das Stadion nach Maradonas Tod vor zwei Jahren unbenannt. Es trägt nun den Namen der Clublegende. Ob Messi dereinst in Barcelona oder Paris die gleiche Ehre zuteil kommen wird? Es darf zumindest bezweifelt werden. Darius Aurel Meyer

