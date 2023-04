Steht «Ladies first» im Widerspruch zur Emanzipation? Foto: 20min/Taddeo Cerletti

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich eher selten unterwegs. Da ich ziemlich abgelegen wohne, bin ich von meinem Auto abhängig. Ausserdem liebe ich die Freiheit und die Flexibilität, die mir ein Fahrzeug bietet. Nun kommt es natürlich ab und zu auch bei mir vor, dass ich das «Drämmli» oder den Bus brauche. So auch vor einigen Tagen. Ich stand also mit fremden Leuten an der Tramstation und habe auf das Tram gewartet. Als es dann ankam, stiegen die Leute ein. Vor mir war ein Herr mittleren Alters. Er hielt den Finger auf den Türknopf und meinte: «Bitte!» Innerlich habe ich vor Begeisterung getanzt, äusserlich habe ich mir natürlich nicht anmerken lassen, dass ich von dieser, eher seltenen Geste, positiv überrascht und fasziniert war. Ich bedankte mich, stieg ein, und das Tram fuhr los.

Gibt es «Ladies first» tatsächlich im Alltag noch, und ist es überhaupt noch zeitgemäss? Ganz klar: Ja! Denn in der heutigen Zeit der Emanzipation, wo zwar Alter und Geschlecht keine Rolle mehr spielen, tun es «gute Manieren» schon. Denn Höflichkeit ist eine Tugend. Und gutes Verhalten ist eine Haltung.

Der genaue Ursprung von «Ladies first» ist leider nicht zu ermitteln. Eine Herleitung besagt, dass Frauen, anatomisch gesehen, nicht so stark sind wie Männer. Früher galt daher bei Rettungsaktionen immer der Grundsatz «Frauen und Kinder zuerst». Auf der Titanic wurden beispielsweise anteilig mehr Frauen (rund 75 Prozent) als Männer gerettet. Es kann sein, dass aus «Women und Children first» «Ladies first» wurde.

Eine andere Herleitung besagt, dass die männlichen Erbfolgen früher wichtiger waren als die weiblichen. Daher wurden im Mittelalter die Frauen in bedrohlichen Situationen vorgeschickt, um die Gefahren zu erkennen. Eine gegenteilige Version meint, dass Frauen schwächer und somit (be)schützenswert sind. Deshalb geht der Mann auf dem Gehweg auf der gefährlicheren Strassenseite, geht die Treppe immer unterhalb der Dame, falls sie fällt, und er betritt das Restaurant zuerst, falls sich dahinter eine Gefahr birgt. Im Sinne, dass das Wohlergehen der Frau Vorrang hat.

Im Knigge gibt es den Grundsatz «Ladies first» schon lange. Steht «Ladies first» und somit Höflichkeit aber im Widerspruch zur Emanzipation? Ist es antiquiert, altbacken oder verstaubt, wenn die Herren uns die Tür öffnen oder uns in den Mantel helfen? Schliesslich können wir Damen das auch ganz allein.

Aber es geht eigentlich nicht darum, ob wir das können oder nicht, es geht lediglich um eine nette und höfliche Geste. Männer wollen uns damit nicht degradieren oder bevormunden, sie unterstellen uns auch nicht, dass wir das nicht selbst könnten. Sie meinen es zuvorkommend, es sind Gesten der Aufmerksamkeit. Und ganz ehrlich, eigentlich lieben wir Frauen das auch. Wir sollten also aufhören, den Teufel an die Wand zu malen. Sie untergraben nicht unsere Haltung der Emanzipation. Und gerade vor dem Hintergrund dieser Emanzipation, möchten wir Frauen doch stark, souverän und selbstbewusst wirken.

Wenn wir aber auf eine solche Geste mit «Lass mal, ich kann das schon selbst!» antworten, eventuell noch mit einem arroganten Unterton, dann wirkt das nicht stark, souverän oder selbstbewusst. Es wirkt einfach nur zickig, pikiert und bissig. Ausserdem brechen wir so den guten Willen des Mannes. Kein Wunder, dass die Männer nicht mehr wissen, bei welchem «Exemplar» der Frau ein solches Benehmen gewünscht ist und bei welchen Frauen sie eine verbale Ohrfeige kassieren.

Grundsätzlich gilt, dass «Ladies first» noch zeitgemäss ist und gilt. Es gibt aber eine grosse und wichtige Ausnahme. Gutes Benehmen wandelt sich, und wir wandeln uns mit ihm. So gilt im Business die Regel «Ladies first» nicht. Da geht es rein nach Rang. Der Ranghöhere kriegt den besten Platz im Restaurant, er hat immer den Vortritt, und ihm wird sogar der Mantel gereicht.

Natürlich gibt es hier die Hürde mit Feingefühl. Es sieht irgendwie komisch aus, wenn die 20-jährige Praktikantin dem 45-jährigen Vorgesetzten in den Mantel hilft. Auch wenn es unter Knigge-Regeln korrekt wäre, wird das nicht umgesetzt. Umgekehrt gibt es das aber schon. Der Vorgesetzte kann, als aufmerksame Geste, der Praktikantin in den Mantel helfen.

Damit haben wir die Frage «Ladies first» geklärt. Im Business «nein», privat «ja, gerne». Und noch etwas, liebe Frauen: Verunsichert die anständigen Herren da draussen nicht, nehmt die höfliche Geste an und vergesst nicht, euch zu bedanken.

