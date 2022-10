Fragen an Hans Ulrich Obrist (19) – Ist Kunst ein Service Public? So viel Demut ist rar: Der niederländisch-amerikanische Künstler Anton van Dalen sieht sich als inoffizieller Bediensteter der Gemeinschaft. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Zeigen, was war und wie es ist, das sei sein Auftrag, sagt Anton van Dalen. Hier eine seiner Zeichnungen nächtlicher Strassenszenen aus dem Jahr 1976. Bild: Courtesy of Anton van Dalen and P·P·O·W, New York

Zum ersten Mal bin ich über diesen Ausdruck gestolpert, als ich mich mit Frederick L. Olmsted beschäftigt habe, einem Landschaftsarchitekten, der zusammen mit Calvert Vaux fast alle berühmten Parkanlagen der USA kreiert hat, darunter den Central Park in Manhattan, den Prospect Park in Brooklyn, das Regierungsviertel in Washington, D. C., den Park um die Niagarafälle sowie die parkähnlich angelegten Universitäten Berkeley und Stanford.