Geldblog: Weniger Risiko dank Staffelung – Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Vorsorgefonds aufzustocken? Die Börsenturbulenzen hinterlassen auch bei Vorsorgefonds negative Spuren – wer einen langen Anlagehorizont hat, kann Rückschläge für Zukäufe nutzen. Martin Spieler

Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin seit drei Jahren mit meinen PK-Geldern beim Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv VT CHF. Wie ist Ihre Einschätzung zu diesem Fond? Ich habe noch PK-Gelder, die ich ebenfalls gerne in einem Fond anlegen möchte. Ist es ratsam, sich nun bei einem zweiten Vorsorgefonds bei Swisscanto einzukaufen? Wenn ja, Sie erwähnten in Ihrem Blog einmal den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing. Gibt es ein ähnliches Produkt bei Swisscanto? Oder welchen Fonds würden Sie in Ergänzung zum bestehenden Fonds empfehlen? Leserfrage von C.M.

Der von Ihnen gehaltene Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv VT CHF investiert das Geld zu günstigen Konditionen zu drei Vierteln in Aktien und den Rest in weitere Anlageklassen wie Obligationen. Der Fonds hat sich in den letzten Jahren dank der Aktienhausse erfreulich entwickelt. Seit Jahresanfang ist der Fonds aufgrund der starken Aktienexponierung unter Druck gekommen, da die Aktienmärkte weltweit unter den Unsicherheiten rund um den Krieg in der Ukraine, die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA und Europa sowie der hohen Inflation leiden.

Bei Vorsorgegeld geht es einem nicht darum, einen möglichst hohen Ertrag zu erwirtschaften, sondern man möchte, dass das investierte Kapital über die Jahre hinweg wächst – damit man dann nach vielen Jahren möglichst viel fürs Alter auf der hohen Kante hat. Vor diesem Hintergrund würde ich Geld, das man fürs Alter spart, nicht in Fonds anlegen, die sich auf Dividendenperlen fokussieren, wie dies der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF tut, den ich in einem anderen Kontext einmal in meinem Geldblog erwähnt hatte.

Bei den passiv geführten Vorsorgefonds von Swisscanto, mit denen Sie offenbar zufrieden sind, können Sie unter Strategien mit einem unterschiedlichen Aktienanteil wählen. Wenn Sie einen Fonds mit noch mehr Aktien wünschen, würde ich Ihnen den Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT CHF empfehlen, der fast das gesamte Kapital in Aktien anlegt. Falls Sie aber angesichts der vielen Unsicherheiten an den Aktienmärkten weniger Risiken eingehen möchten und einen passiven Vorsorgefonds mit weniger Aktien wünschen, könnten Sie das zur Anlage bereit stehende Kapital in den Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT CHF investieren mit einem deutlich geringeren Aktien- und einem höheren Obligationenanteil.

Wenn jemand bewusst stärker auf Aktien setzen möchte, bieten stärkere Kursrückschläge immer auch interessante Kaufgelegenheiten.

Allerdings gebe ich Ihnen zu bedenken, dass die Rahmenbedingungen für Obligationen momentan wegen der verschärften Geldpolitik in den USA und später auch in Europa ebenfalls schlechter geworden sind. Weil die Zinsen steigen, sind die Kurse vieler länger laufenden Obligationen unter Druck gekommen. Momentan ist es sowohl mit Aktien als auch mit Obligationen nicht ganz einfach, Geld zu verdienen. Wichtig ist für Sie der Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft: Je länger Ihr Anlagehorizont ist, desto eher können Sie auch erhöhte Risiken in Kauf nehmen und allenfalls einen Fonds mit einem hohen Aktienanteil bevorzugen.

Gleichzeitig müssen Sie aber selbst bei einem Vorsorgefonds auch emotional in der Lage sein, mit den starken Kursschwankungen zu leben, die es bei den Aktien gibt. Ich befürchte, dass wir wegen dem Krieg in der Ukraine, der Inflation und den steigenden Zinsen in nächster Zeit einige Turbulenzen an den Finanzmärkten erleben. Das kostet Nerven.

Wenn jemand bewusst stärker auf Aktien setzen möchte, bieten stärkere Kursrückschläge immer auch interessante Kaufgelegenheiten. Man kann Fonds mit höherem Aktienanteil wieder deutlich günstiger kaufen als noch im letzten Jahr, wobei ich Käufe gestaffelt vornehmen würde, um über die Zeit bessere Durchschnittskurse zu erzielen. Denn wir wissen nicht, wie lange und wie stark die Kurse noch sinken. Alles ist möglich. Gerade deshalb ist ein langer Anlagehorizont besonders wichtig. Wer über keinen solchen verfügt, sollte mit Aktienengagements zurückhaltend sein.

