Kontroverse um Corona-Absenzen – Ist Impfen Arbeitszeit? Das Aufgebot kommt kurzfristig, eine Absage ist kompliziert. Das müssen Sie wissen, wenn Sie sich während der Arbeitszeit gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Kurt Tschan

Die grosse Masse der Arbeitnehmenden in der Schweiz muss erst noch geimpft werden. Foto: Keystone

Über ein Jahr nach Ausbruch von Covid-19 ist in der Schweiz nur jeder Neunte geimpft. Neun Prozent haben bis Ende April eine Dosis erhalten. Vor allem der Grossteil der Arbeitnehmenden wartet noch auf den ersten Piks. Was aber, wenn relativ kurzfristig der Impftermin per SMS eintrifft und dieser in die Arbeitszeit fällt?

«Impfen ist Arbeitszeit», sagt Unia-Sprecher Serge Gnos. Covid-19-Impfungen müssten aber freiwillig bleiben. Gnos räumt jedoch ein: «In rechtlicher Hinsicht ist eine Impfung freiwillig. Deshalb kann auch keine Arbeitszeit dafür angerechnet werden.»