Pandemie und Jahreswechsel – Ist Ihr Zustand noch «normal», oder braucht Ihre Psyche Therapie?

Der Psychiater Joseph Selinger (49), medizinischer Leiter der Praxis Qurateam in Basel, über Corona, Warnsignale und die Grenzen der Psychotherapie.

Nun, dafür ist es sicher sinnvoll, die eigene psychische Leistungsfähigkeit mit derjenigen in den vergangenen Jahren zu vergleichen und sich dabei folgende Fragen zu stellen: Wie gut kann ich mich auf eine anspruchsvolle Arbeit konzentrieren? Wie hoch sind meine dafür benötigte Ausdauer und mein Durchhaltevermögen? Kann ich mir die gefragten Dinge merken und abrufen, und wie viel kriege ich gleichzeitig auf die Reihe? Zugleich sollte man sich fragen, wie es um das generelle Wohlbefinden, das Glücksgefühl und die Zuversicht bezüglich der eigenen Zukunft steht. Nicht zuletzt könnten Sie sich fragen: Bleibt bei alldem genügend Reserve für das mir nahestehende Umfeld?

Besteht da nicht schon die Gefahr, sich in zu vielen Baustellen zu verzetteln?

Über die Themen Stigmatisierung oder als «Sonderling» zu gelten, wurde schon viel geschrieben. Zusätzlich ist den meisten Menschen der Heilungsprozess bei einer psychischen Krankheit nicht klar. Das ist ganz anders als bei einem gebrochenen Bein. Nach sechs Wochen Gips und Physiotherapie ist Ihr Bein so gut wie neu. Bei einer psychischen Krankheit ist eine häufige Annahme: Übers Reden wird man gesund. Eine Depression kann jedoch leicht bis schwer ausfallen, einmalig oder wiederkehrend sein, und es braucht womöglich auch Medikamente oder einen stationären Aufenthalt. Die Bandbreite an Diagnosen und Therapieansätzen ist riesig.

Wir stecken seit zwei Jahren in der Corona-Pandemie fest. Wie steht es aus Ihrer Sicht um unsere mentale Gesundheit?

Ja, denn da sind auf einmal viele therapeutische Werkzeuge weggefallen und für Betroffene zusätzliche Herausforderungen dazugekommen. Jemand, der bisher mit wenig Ressourcen knapp über die Runden kam, kommt mit der Pandemie sicherlich an seine Grenzen und verliert die noch übrig gebliebene Energie. Jemanden, der stark, gesund und kraftvoll unterwegs ist, überfordert die plötzliche Umstellung von Homeoffice und Homeschooling. Gleichzeitig sind zahlreiche Erholungsmöglichkeiten weggefallen. Für alle heisst es jetzt, eine Balance mit frischen Impulsen zu entwickeln – und sich neu zu erfinden.

Und was bringt eine Therapie?

Und wie weiss ich, dass es Zeit für eine Behandlung ist?

Ich rate als Erstes, aufs Bauchgefühl zu hören. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Zustand nicht mehr «normal» ist? Solche Überlegungen sind bereits starke Hinweise. Ihr Hausarzt kann gut als erste Anlaufstelle dienen und mitbeurteilen, ob ein Spezialist hinzugezogen werden soll. In unserer Praxis Qurateam bieten wir auch Abklärungsgespräche an. Dabei wird in vier Sitzungen eine erste Diagnostik gemacht und über Möglichkeiten und Optionen für Veränderungen gesprochen.