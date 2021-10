Sweet Home: Schlau einrichten – Ist Ihr Zuhause zu leer, zu langweilig, zu ungemütlich? Der Herbst regt zum Einrichten und Umstellen an. Diese zehn Ideen helfen dabei. Marianne Kohler Nizamuddin

Dieses Jahr ist nach den Herbstferien alles ein bisschen so, wie sonst nach den grossen Sommerferien. Nach all den verregneten Monaten verreisten viele noch einmal an die Sonne. Und so sind es diese späten Ferien, die den Sommer endgültig verabschieden. Nach dem Heimkommen haben wir nun Lust, um zu Hause ein bisschen was zu verändern und uns nicht nur schöner, sondern auch schlauer einzurichten. Lassen Sie sich von diesen Ideen zu Neuem inspirieren. Foto über: Alvhem

1 — Auf einmal getrennt

Doppelt gut: Trennregal mit zwei eigenständigen Seiten. Foto über: Historiska Hem

Es gibt immer noch viele offene Küchen, obschon der Trend zurückgeht in die eigenständige, abgeschlossene Küche. Doch egal, ob Sie nun eine offene Wohnung haben oder einfach sonst einen Bereich von einem anderen abgrenzen möchten: Ein solches Regal, das mithilfe von zwischen Decke und Boden geklemmten Stangen gebaut wird, ist schlau! Zudem wirkt es nicht so schwer wie ein Regal oder ein Möbel, das ganz auf dem Boden steht. Die Offenheit gegenüber beiden Seiten sorgt auf leichte Art für eine klare Abgrenzung der Bereiche.