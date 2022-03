Elternfrage an Miss Finance – Ist heiraten finanziell sinnvoll? Finanzexpertin Angela Mygind sagt, inwieweit man nach der Heirat mit einer höheren Steuerbelastung rechnen muss und ob das Konkubinat die finanziell clevere Lösung ist. Angela Mygind

Finanzielle Aspekte statt Romantik: Paare sollten die finanziellen Auswirkungen einer Heirat im Vorfeld prüfen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, wir erwarten im August unser erstes Kind. Aus diesem Grund machen wir uns Gedanken darüber, wie wir künftig das gemeinsame Familienleben finanzieren möchten. Wir haben Löhnen, die man wohl dem Mittelstand zuordnen würde – und konnten uns davon das eine oder andere leisten (u.a. Urlaub und ein Auto). Da unsere Wohnung künftig zu klein sein wird, müssen wir einen Umzug in Betracht ziehen, was unser Budget zusätzlich belasten wird (wir wohnen in der Stadt Zürich). Wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis so umhöre, raten uns die meisten davon ab, zu heiraten, da sich das finanziell nicht lohnen würde. Im Gegenteil: Anscheinend müssten wir künftig mit einer sehr hohen Steuerrechnung rechnen, da man fürs Heiraten hierzulande immer noch bestraft würde. Stimmt das? Wäre es aus finanzieller Sicht klüger, im Konkubinat zu leben? Was gilt es zu beachten? Leserfrage von Karin (33) aus Zürich.