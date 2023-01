Die Frage nach dem FCB-Spiel – Ist Granit Xhakas Kritik am FC Basel angebracht? Rotblau verliert, während Taulant Xhaka draussen bleibt. Danach meldet sich wieder Bruder Granit zu Wort und kritisiert die FCB-Führung. Stimmen Sie ab, wie Sie das finden! Oliver Gut

Granit Xhaka hebt den Finger und findet den FC Basel beschämend. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Als gegen den FC Luzern alles vorbei ist und Captain Fabian Frei mit dem nicht eingesetzten Vizecaptain Taulant Xhaka einen emotionalen Meinungsaustausch über jene Spieler führt, die einfach ohne Dank an die Fans in der Kabine verschwunden sind, meldet sich aus der Ferne wieder einmal Granit Xhaka zu Wort. Auf Instagram schreibt er eine Nachricht, die verkürzt ungefähr diese Aussage liefert: Die Spieler könnten nichts dafür, die Fans täten ihm leid – und man müsse sich dafür schämen, was aus dem FC Basel geworden sei.

Die 2:3-Niederlage allein dürfte nicht gereicht haben, um den Arsenal-Profi zu diesem Kommentar zu bewegen: Sein Bruder Taulant hat mal wieder nur die Ersatzbank gedrückt – so wie zum Beispiel vor knapp einem Jahr, als der FC Basel beim FC Zürich unterlag, worauf Granit Xhaka sich auch schon in vergleichbarer Manier in den sozialen Medien über die Führung seines Heimclubs ausgelassen hatte.

Tatsächlich kann man nach dieser Partie, die mit einem unerfahrenen zentralen Mittelfeld, bestehend aus Andy Diouf und Andy Pelmard, absolviert worden war, durchaus auf die Idee kommen, dass Rotblau zumindest in der zweiten Hälfte die Erfahrung eines Taulant Xhaka gutgetan hätte. Dass die Rechnung von Trainer Alex Frei eben auch wegen der Besetzung des Herzstücks, das zumindest beim zweiten Gegentreffer nicht gut aussah, nicht aufging. Und auch, dass die von David Degen immer wieder zu vernehmende kritische Haltung gegenüber langjährigen FCB-Spielern gehobenen Alters kontraproduktive Wirkung haben könnte.

Aber ist es zu begrüssen, wenn sich ein – noch dazu derart prominenter – ehemaliger FCB-Spieler und Bruder eines aktuellen FCB-Spielers aus der Distanz zu öffentlicher Kritik an den FCB-Führungspersonen hinreissen lässt? Ist es ein durchaus berechtigter, willkommener Farbtupfer, gesetzt von einem Profi, der sich im Gegensatz zu vielen anderen Fussballern nicht verbiegen oder den Mund verbieten lässt? Oder hätte Granit Xhaka gut daran getan, sich zurückzuhalten?

