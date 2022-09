Italien vor der Wahl – Ist Giorgia Meloni Frau genug? Sollte die Postfaschistin Premier werden, wäre sie die erste Frau in diesem Amt in Italien. Nun tobt eine Debatte darüber, ob das ein Triumph für alle Italienerinnen wäre – oder gar nicht. Oliver Meiler aus Rom

Aufstieg in einer Machowelt: Giorgia Meloni von Fratelli d’Italia ist bisher nie als Feministin aufgefallen. Foto: Luca Zennaro (Keystone)

In Italien wird gerade viel übers Frausein debattiert, und das hat fast ausschliesslich mit Giorgia Meloni zu tun. Sollten ihre Postfaschisten die Wahlen gewinnen und die Rechte insgesamt eine Mehrheit im Parlament erreichen, wie das alle Umfragen nahelegen, wäre die 45-jährige Römerin wohl als kommende Ministerpräsidentin gesetzt. Und das wäre dann eine bedeutsame, bleibende Premiere in der Geschichte der Italienischen Republik. Meloni würde, wie man in solchen Fällen sagt, die gläserne Decke durchbrechen.