Corona-Medienkonferenz - «Jede zehnte Person hat sich vergangene Woche mit dem Coronavirus angesteckt»

Gültigkeit des Zertifkats

Wieso gibt es betreffend Gültigkeit des Zertifikats Unterschiede zur EU?

In Bezug auf die Gültigkeit des Zertifikats für Genesene sagte Mathys, man habe im Gegensatz zur EU die Gültigkeit von neun Monaten statt einem halben Jahr stehen lassen. Dies aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch, weil jede technische Anpassung eine Herausforderung sei. Man sei momentan glücklicherweise in der Situation, in der man sich fragen könne, wie lange die Massnahmen, darunter das Zertifikat, in Kraft blieben, so Mathys.