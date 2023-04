Wochenduell zum neusten Fifa-Plan – Ist es richtig, im Fussball die Provisionen für Spielervermittler zu beschränken? Die Fifa will Provisionen für Spielervermittler deckeln. Gut möglich, dass sie dazu juristisch gar nicht in der Lage ist. Die Idee jedoch ist spannend, und man kann sie gut finden. Oder schlecht. Benjamin Schmidt Oliver Gut

Millionengeschäft Profifussball: Wer darf wie sehr profitieren? Foto: Gabriele Putzu (Keystone)

JA: Die Deckelung fördert den fairen Wettbewerb und verhindert, dass Berater nur aus Eigeninteresse handeln

49 Millionen Euro. So viel soll der inzwischen verstorbene Spielerberater Mino Raiola verdient haben, indem er seinen Klienten Paul Pogba im Sommer 2016 von Juventus Turin zu Manchester United transferierte. Zwischen 40 und 50 Millionen sollen an das Beraterteam von Erling Haaland für dessen Transfer zu Manchester City geflossen sein. Die Spielerberater – sie sind die heimlichen Herrscher des Fussballs. Wo auch immer Transfers oder neue Verträge abgewickelt werden, bekommen sie einen Teil des Kuchens ab. Zwischen 2011 und 2019 stiegen die Vermittlerprovisionen für internationale Transfers von 131,1 auf 640,5 Millionen US-Dollar an.

Die Fifa will dieser irrwitzigen Entwicklung nun einen Riegel vorschieben – und das ist auch richtig so.

Bisher betraf die Provision, die ein Berater für die erfolgreiche Vermittlung erhält, rund acht bis zwölf Prozent des Brutto-Monatsgehalts des Spielers. Hinzu kommen weitere Boni, die die Berater mit den Vereinen in beliebiger Höhe aushandeln können. Neu sollen maximal drei Prozent des Spielergehalts oder zehn Prozent der Transfersumme in die Taschen der Berater fliessen. Wenngleich rechtlich strittig ist, ob die Fifa als internationaler Verband überhaupt befugt ist, in die freie Marktwirtschaft des Fussballs einzugreifen, ist die Deckelung der Beraterprovisionen ein notwendiger Schritt.

Berater handeln im Auftrag der Spieler, nicht des Vereins. So wäre folgerichtig, dass sie auch ihr Gehalt hauptsächlich von ihren Klienten beziehen, was jedoch nur teilweise der Fall ist. Die Deckelung der Provisionen könnte Auslöser einer solchen Entwicklung sein. Dies würde die Vereine zusätzlich entlasten, die horrende Summen für Vermittlerprovisionen abdrücken müssen. So auch den FC Basel, der allein im Geschäftsjahr 2022 2,7 Millionen Franken an Berater überwies.

Die Beschränkung der Provisionen dient weiter zur Förderung eines fairen Wettbewerbs im Clubfussball. Es liegt auf der Hand, dass reiche Vereine mit Grossinvestoren im Hintergrund auch mehr Geld an Berater zahlen können. Eine Deckelung macht es für Vereine ohne Mäzen leichter, mithalten zu können. Dies passiert auch im Sinne des Spielers, da so verhindert wird, dass der Berater aus Eigeninteresse seinen Mandanten automatisch zum höchstbietenden Verein vermittelt.

Vermittler sind wichtig, werden aber immer macht- und geldgieriger. Solche «schwarzen Schafe» der Beraterszene, die nur aus finanziellen Anreizen handeln, können durch die Regulierung der Fifa aus dem Markt gedrängt und die Transparenz und Akzeptanz dieses oft verachteten Geschäftszweigs des Fussballs vorangetrieben werden. Dies kommt auch den Beratern selbst zugute – oder zumindest jenen, die tatsächlich etwas auf ihren Ruf geben. Benjamin Schmidt

Ist es richtig, im Fussball die Provisionen für Spielervermittler zu beschränken? Ja! Es gibt zu viele Agenten, die nur den eigenen Profit, aber nicht das Wohl ihrer Klientel im Blick haben. Nein! Spieleragenten sind auch nur Menschen. Also haben sie dieselben Rechte wie alle anderen auch. Und warum sollte man gerade sie beschneiden, aber Club- oder Verbandsfunktionäre weitermauscheln lassen? Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

NEIN: In einem grundsätzlich kapitalistischen System eine einzelne Berufsgruppe willkürlich zu beschneiden, ist ein No-go

Millionen-Provisionen und viel Geheimniskrämerei. Wichtigtuer und Trittbrettfahrer. Schmierig. Egozentrisch. Geldgeil. Ungefähr so sieht es aus, das Bild, das wir von den Spielervermittlern im Fussballgeschäft haben. Und ja, es gibt genügend Vertreter in dieser Branche, die ihren Beitrag leisten, um dieses (Feind-)Bild zu bedienen.

Überraschen kann dies nicht: Der Fussball ist eine Geldmaschine, in der Unsummen hin- und hergeschoben werden – und so mancher, der sich in seinem angestammten Beruf trotz allen Einsatzes schwertut, um auf einen grünen Zweig zu kommen, vermutet, dass er als Spielervermittler im Fussball mit wenig Aufwand rasch an ganz viel Geld kommt.

Das Bild mag so falsch gar nicht sein. Aber es trifft bestimmt nicht auf jeden zu. Und wenn die Berater mit allen möglichen Mitteln operieren, dann vielleicht auch deshalb, weil es auf der Gegenseite – bei den Clubfunktionären – auch nicht so viel anders läuft, man auch gern Druck auf die Gegenpartei ausübt oder versucht ist, sein Gegenüber über den Tisch zu ziehen.

Und nun mal ganz ehrlich: Gibt es das nur im Fussball? Oder finden wir nicht in jedem Bereich ehrenhafte und unehrenhafte Menschen? Gierige und weniger gierige Zeitgenossen? Helden und Deppen? Auch wenn man dem Profifussballgeschäft die Qualität zusprechen darf, infolge seiner Strahlkraft überproportional viele fragwürdige Figuren in allen Sparten anzuziehen, lautet die Antwort: Er ist höchstens das übertriebene Abbild der kapitalistischen Geschäftswelt und damit unserer Gesellschaft.

Die Vermittlerprovisionen einzuschränken, ist demnach ein No-go. Denn man darf in einem grundsätzlich kapitalistischen System keine einzelne Berufsgruppe willkürlich beschneiden. Und noch weniger darf man sie gegenüber ihren Verhandlungspartnern benachteiligen, während diese davon profitieren. Nur wenn Ablösesummen, Saläre, Boni, aber auch TV- und Sponsorengelder in sämtlichen professionellen Ligen und in allen Funktionen limitiert würden, liesse sich darüber diskutieren. Dann aber bildet der Fussball eine sozialistische Insel – zumindest in der westlich-kapitalistischen Welt, in der er am stärksten verankert ist.

Ansonsten hat das Prinzip von Angebot und Nachfrage, von freier Marktwirtschaft zu gelten. Kein Club ist gezwungen, Spieler X oder Y zum Preis Z zu verpflichten, wenn ihm die damit verbundenen Konditionen nicht passen. Kein Spieler muss einen Berater engagieren – und er muss auch bei keinem bleiben, von dem er seine Interessen ungenügend vertreten sieht. Wer als mündiger Bürger anderslautende Verpflichtungen eingeht, sich auf Zeit schlecht bindet, ist selbst dafür verantwortlich. Das ist eigentlich ziemlich fair. Oliver Gut

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.