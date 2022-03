Die Frage nach dem Spiel – Ist es richtig, dass Valentin Stocker auf Marseille verzichtete? Der FCB muss in diesen Tagen ohne seinen Captain auskommen. In der Conference League fehlt er wegen seiner Zwillinge, in der Super League, weil Guillermo Abascal sich für andere Offensivspieler entscheidet. Dominic Willimann

Zwischen der St.-Gallen- und der Marseille-Partie spielte Valentin Stocker vor Wochenfrist in Lugano. Foto: Samuel Golay (Keystone)

Im Aufgebot des FC Basel gegen Servette fehlt der Name von Valentin Stocker. Wie schon zuletzt im Europacup in Marseille und am 3. März gegen St. Gallen ist der Captain nicht mit von der Partie. Dazwischen bestreitet der Krienser den Ernstkampf in Lugano. Die Gründe für seine jüngsten Abwesenheiten sind aber unterschiedlicher Natur.

Ist es richtig, dass Valentin Stocker auf Marseille verzichtete? Ja. Das Familienleben geht vor. Und mit Zwillingen ist die Belastung anfangs riesig. Er hätte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und mit Liam Millar am Spieltag nach Marseille reisen können. Dann hätte Stocker vor dem Spiel bei seiner Familie bleiben und trotzdem an der Côte d'Azur sein Team unterstützen können. Nein. Als Captain des FCB muss er zwingend bei diesem wichtigen Vergleich bei der Mannschaft sein. Egal, ob er spielt oder nicht – seine Rolle als Teamleader steht über allem.

Das St.-Gallen-Spiel sowie den Conference-League-Achtelfinal lässt der 32-Jährige in Absprache mit seinem Arbeitgeber wegen seines neuen Papi-Daseins aus. Gegen die Genfer steht der Routinier nicht im Kader, weil Trainer Guillermo Abascal auf andere Offensivkräfte setzt. Der Trainer sagt: «Wir haben intern einen grossen Konkurrenzkampf.»

Im Hinblick auf das Marseille-Rückspiel vom Donnerstag im Joggeli darf aber die Frage gestellt werden, ob es richtig von Stocker war, auf die Reise nach Frankreich zu verzichten. Schliesslich hat David Degen vor dem ersten Pflichtspiel in diesem Jahr kommuniziert, dass er sich den FCB im Conference-League-Final in Tirana wünsche. Und auf diesem Weg nimmt auch der Captain eine tragende Rolle ein.

Um den Traum vom Endspiel aufrechtzuerhalten, muss die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel korrigiert werden. Ob Stocker dann im Kader steht, wollte Abascal am Sonntag nicht verraten. Sicher ist: Der Zentralschweizer kann einerseits mit seiner Erfahrung von 100 Spielen auf internationaler Ebene Rotblau helfen. Andererseits aber fehlt ihm die Intensität der letzten Tage: keine Ernstkämpfe, wenige Trainings.

Es wird spannend zu beobachten sein, welche Rolle Stocker, der der aktuellen Ausrichtung mit den schnellen Flügeln wegen ohnehin nicht mehr unumstrittene Stammkraft ist, einnehmen wird.

