Die Frage nach dem Winterthur-Spiel – Ist es richtig, dass Marvin Akahomen mit 15 Jahren schon debütiert? Heiko Vogel entscheidet sich in Winterthur in der 89. Minute dafür, dem Talent seinen ersten Profieinsatz zu ermöglichen. Obwohl Akahomen nur einmal mit der Mannschaft trainierte. Linus Schauffert

Taulant Xhaka (Mitte) und Michael Lang (links) gratulieren Marvin Akahomen zu seinem Profidebüt. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es läuft bereits die 89. Minute. Die Partie ist schon entschieden. Da sorgt Heiko Vogel auf der Schützenwiese nochmals für einen Aufreger. Denn er wechselt den 15-jährigen Marvin Akahomen ein und damit den jüngsten Spieler, der je für die erste Mannschaft des FC Basel auf dem Rasen stand.

An und für sich ist das ein tolles Signal für alle Nachwuchsspieler im Verein, welche im Fanionteam jüngst ja durchaus untervertreten sind. Vogel zeigt: Die Tür zur ersten Mannschaft ist nicht zu.

Doch die Aktion wirft auch Fragen auf: Der nigerianisch-schweizerische Doppelbürger trainierte nämlich erst am Samstag zum ersten Mal mit der Mannschaft und kommt nun bereits tags darauf zu einem Einsatz. Auch wenn Vogel von einer sehr guten Trainingsleistung spricht, ist das durchaus ungewöhnlich.

Ist es richtig, dass Marvin Akahomen mit 15 Jahren schon debütiert? Ja, jungen Spielern kann man nicht früh genug ihre Chance geben. Akahomens Debüt ist eine durch und durch tolle Sache! Nun ja, ein Profidebüt in solch jungen Jahren ist mit Vorsicht zu geniessen. Und vollends nachzuvollziehen ist es nach nur einem Trainingseinsatz auch nicht wirklich. Nein, das Debüt kommt viel zu früh! Für Mitspieler und Beobachter wirkt es unter diesen Bedingungen wie ein Akt der Willkür.

Das sieht auch Michael Lang so: «Ich habe bisher gar nicht richtig gesehen, wie er spielt, um ehrlich zu sein. Einmal im Training und dann schon Super League – das ist fast ein wenig frech.»

Ist es also doch nicht ein durch und durch positives Signal, das Akahomens Debüt aussendet? Wirkt es vielmehr etwas willkürlich? Man hätte ja auch einen Spieler aus der U-21 mitnehmen können. Oder wird der 15-Jährige eine Zeit beim FCB einläuten, in der Nachwuchsspieler aus dem eigenen Campus wieder geschätzt und so gefördert werden, dass ihnen ein nachhaltiger Sprung in die erste Mannschaft gelingen kann?

