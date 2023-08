Wochenduell zur Frauen-WM – Ist es richtig, dass die WM der Frauen eine so grosse Medienpräsenz hat? Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erfährt in der Schweiz eine umfangreiche Berichterstattung und lockt viele Zuschauer vor den Fernseher. Fabian Löw Daniel Schmidt

351’000 Personen verfolgten das letzte Gruppenspiel der Schweizerinnen gegen Neuseeland vor dem Fernseher. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Ja! Es ist nichts als richtig, dass die Medien die WM breit besprechen. Alles andere würde zeigen, dass sie den Finger nicht mehr am Puls der Zeit haben.

Vielleicht ist er Ihnen auch schon begegnet, dieser (meist männliche) Kollege, der gern betont, dass er sich eher Unterwasser-Rugby anschauen würde als «diese Frauen-WM». Dafür interessiere sich doch niemand. Der Blick in die Statistiken von SRF dürfte ihn überraschen: Die WM-Zuschauerzahlen bei SRF sind richtig gut. 351’000 Personen haben sich am Sonntagmorgen die Partie der Schweizerinnen gegen Neuseeland angeschaut. Damit haben mehr als doppelt so viele Menschen den Achtelfinal-Einzug der Schweiz verfolgt als wenige Stunden später den Formel-1-GP in Belgien. Und selbst eine weniger prickelnde Affiche wie Portugal - Vietnam lockte mit 24’000 Zuschauern noch immer deutlich mehr Menschen vor den Fernseher als etwa die Übertragung der Schwimm-WM am gleichen Tag (16’000).

Damit ist die Berechtigung der grossen Medienpräsenz bereits begründet. Denn die Medien berichten über das, was interessiert. Und Fussballerinnen interessieren mehr denn je.

Sie erleben dieses Interesse in Ihrem Alltag nicht? Dann kann ich Ihnen einen Blick in die Schulen empfehlen, wo sich die Juniorinnen des lokalen Fussballclubs mit Ihnen nicht nur über Messi, Mbappé und Haaland unterhalten, sondern Ihnen auch die Taktik der Engländerinnen oder die Stärken von Ramona Bachmann erklären können. Oder Sie klicken sich durch die sozialen Medien. Dort stossen Sie auf die riesige Fangemeinde der Spielerinnen, die jene der männlichen Kollegen zum Teil weit übertrifft.

Natürlich ist der Fussball der Frauen anders als jener der Männer. Nicht wegen irgendwelcher längst überholter Klischees wie aussergewöhnlicher Fairness – man schaue sich nur die Kolumbianerinnen an –, sondern weil dies nun mal in der Natur der Sache liegt. Wendy Holdener gewinnt nicht auf dem Chuenisbärgli, und Mujinga Kambundji büsst auf die schnellsten 100-Meter-Sprinter über eine Sekunde ein. Trotzdem interessieren sich die Menschen für die Wettkämpfe der Skifahrerinnen und Leichtathletinnen. Warum sollte es beim Fussball anders sein?

Was derzeit in Australien und Neuseeland veranstaltet wird, ist ein Sportfest ­– bunt, laut und abwechslungsreich. So wie Fans dies von Olympischen Spielen oder der Fussball-WM der Männer kennen. Es ist nichts als richtig, dass die Medien dieses Ereignis breit besprechen und der wachsenden Anhängerschaft näherbringen. Alles andere würde nur zeigen, dass sie den Finger nicht mehr am Puls der Zeit haben. Fabian Löw



Nein! Dem Schweizer Frauenfussball nützt die grosse Medienpräsenz nur dann, wenn er auch danach noch davon profitieren kann.

Eines vorneweg: Aufgrund des Sportlichen hat die WM der Frauen diese grosse Medienpräsenz absolut verdient. Das, was das Schweizer Frauennationalteam in Australien und Neuseeland – gemeinsam mit den anderen 31 teilnehmenden Nationen – gerade abliefert, kann sich sehen lassen. Und auch beim Schweizer Achtelfinal gegen Spanien wird die TV-Quote des SRF beeindruckende Zahlen wiedergeben, was eng mit den ansehnlichen Leistungen auf dem Platz zusammenhängt.

Dass die WM der Frauen eine derart grosse Medienpräsenz bekommt, bringt jedoch auch ein zentrales Problem mit sich: die erneute Zentrierung auf den Fussball. So ist es wichtig, dass diese längst überfällige Zeitenwende, die Männer- und Frauen-Sportevents eine ähnlich grosse Medienpräsenz ermöglicht, auch in anderen Sportarten Einzug hält. Dies wäre die logische Konsequenz, auch wenn der Fussball immer an der ersten Stelle der Nahrungskette gesehen wird. Nur dann generiert eine erhöhte Medienpräsenz an der Fussball-WM der Frauen einen Mehrwert für die Zukunft des Frauensports.



Im Nachbarland Deutschland beispielsweise hat der «Deutsche Olympische Sportbund» 2021 herausgefunden, dass ausserhalb von Grossanlässen wie Olympia sich lediglich zehn Prozent der sportmedialen Aufmerksamkeit an sporttreibende Frauen richtet. Studien kommen zudem zum Schluss, dass Sportlerinnen höchstens 15 Prozent der Sportberichterstattung einnehmen – Tendenz nur langsam steigend. Dies veranlasst die Sporthochschule in Köln zu der Aussage, dass es bei aktuellem Tempo noch 130 Jahre dauern wird, bis über Männer und Frauen im Sport gleich oft berichtet wird. Durch die Verstärkung der Medienpräsenz in allen Sportarten könnte ein derartiger Prozess entsprechend beschleunigt werden, denn mit der medialen Unsichtbarkeit sind für weibliche Athleten deutlich geringere Einnahmen verbunden.



Mit dieser medialen Unsichtbarkeit hat auch die Women’s Super League in der Schweiz zu kämpfen. Die ehemalige Nationalspielerin Lara Dickenmann sagte erst kürzlich in einem Interview, dass der Frauenfussball in der Schweiz so gut wie gar nicht vermarktet werde. Und hier liegt eine weitere Schwierigkeit der grossen Medienpräsenz an der Fussball-WM der Frauen: Dem Schweizer Frauenfussball nützt diese nur dann, wenn er auch danach noch davon profitieren kann. Dass das SRF alle Spiele der WM zeigt, ist zwar schön und gut, doch wenn es – sobald die Saison wieder losgeht – den Zuschauern nur alle paar Wochen mal einen Livestream zur Verfügung stellt –, verblasst der Effekt der derzeit erhöhten Medienpräsenz auch hier in Windeseile. Mit anderen Worten: Dann war sie umsonst. Daniel Schmidt

