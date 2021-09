Popstars werben für Tiffany & Co. – Ist es noch Kunst, oder ist es schon Werbung? Beyoncé und Jay-Z machen Werbung für Tiffany & Co. – vor einem Bild des früh verstorbenen Kunstrebellen Jean-Michel Basquiat. Das geheimnisvolle Werk ist eine exzellente Wahl. Ewa Hess

Audrey Hepburn meets Basquiat: Beyoncé und ihr Mann Jay-Z in der Werbung von Tiffany. Foto: Mason Poole / Tiffany & Co

Was sehen wir da? Erstens zwei der berühmtesten Menschen der Welt, nämlich die Sängerin Beyoncé und ihren Mann Shawn Carter, bekannt als Rapper Jay-Z. Um den Hals der statuarischen Mrs. Carter hängt zudem einer der grössten Diamanten der Welt, ein gelbes 128.54-Karat-Klunker, das man vor anderthalb Jahrhunderten in einer Mine in Südafrika fand.

Beyoncés Kleid erinnert an die Schauspielerin Audrey Hepburn im Film «Breakfast at Tiffany’s». Und dann ist da noch dieses Bild im Hintergrund. Ein türkisblauer Basquiat.

Ihr Mann! Ihr Diamant! Der Film!

Wie schlau haben doch die Markenbranding-Strategen des französischen Luxusgiganten LVMH ihre erste Werbekampagne für den soeben gekauften New Yorker Juwelier Tiffany & Co. eingefädelt! Stufe für Stufe feuert ihre Launching-Rakete die memewürdigen Bedeutungselemente ab. Queen Bey! Ihr Mann! Ihr Diamant! Der Film! Auch um die bescheiden im Hintergrund schlummernde blaue Leinwand ranken sich – natürlich – Legenden und Geheimnisse.