Lesende fragen Peter Schneider – Ist es moralisch richtig, die Ukraine zu unterstützen? Das Problem mit dem falschen Dilemma: Die Antwort auf eine Leserfrage zur moralischen Haltung im Ukraine-Krieg. Meinung Peter Schneider

Im Deutschen Bundestag wird eine heftige Debatte zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine geführt (im Bild Klaus Ernst von der Partei Die Linke). Foto: Keystone

Der Philosoph Markus Gabriel unterstützt im Interview mit dieser Zeitung Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie beurteilen Sie seine Aussagen zu Rationalität und Moralität? U. E.



Ich nehme an, Sie meinen folgende Sätze, mit denen Gabriel sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht: «Dabei handelt es sich aber nicht um eine moralische Frage, sondern um eine militärstrategische. (…) Denn es geht um eine rein kriegstaktische Angelegenheit, die in der Öffentlichkeit zu Unrecht mit Moralin gefärbt wird.»

Und weiter: «Aus moralischen Gesichtspunkten ist die Unterstützung irgendeiner Menschengruppe mit Waffen, mit denen man töten kann, zunächst verwerflich. (...) Der Pazifismus ist philosophisch gesehen a priori wahr. Aber es gibt selbstverständlich auch die Berechtigung zur Selbstverteidigung – und diese ist für die Ukraine gegeben. Damit steht auch die militärische Unterstützung für ein Land, das völkerrechtswidrig angegriffen wurde, ausser Frage.»