Wochenduell zu Manchester City – Ist es gut, wenn Manchester City endlich die Champions League gewinnt? Im Final am Samstag gegen Inter Mailand hat das schwerreiche Manchester City die Chance, den Titel zum ersten Mal zu gewinnen. Wäre das für die Entwicklung des Fussballs förderlich? Daniel Schmidt Dominic Willimann

Erling Braut Haaland streckt den Pokal in die Höhe: Vergangenen Samstag gewann Manchester City bereits den FA-Cup. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Ja: Manchester City war in dieser Saison nicht nur im nationalen, sondern auch auch im europäischen Vergleich mit Abstand das beste Team.

Sollte Manchester City am Samstag in Istanbul gegen Inter Mailand den Champions-League-Final gewinnen und somit zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Henkelpott in die Höhe strecken, dann ist das nur die logische Konsequenz einer Saison, in der das englische Team nicht nur im nationalen, sondern auch im europäischen Vergleich mit Abstand das beste war.

Seit Monaten sind die Citizens in einer absolut bestechenden Form. Gegen die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola, seit 2016 im Amt, scheint kein Kraut gewachsen. Dies musste in der K.-o.-Phase der Champions League im Achtelfinal zunächst RB Leipzig erfahren, das nach einem 1:1 im Hinspiel im Rückspiel mit 7:0 vom Platz gefegt wurde. Gegen Viertelfinalgegner Bayern München machte man das Erreichen der nächsten Runde schon in der ersten Partie mit einem souveränen 3:0-Heimsieg so gut wie perfekt. Und im Halbfinal deklassierte man den aktuellen Champions-League-Sieger Real Madrid nach einem 1:1 in Spanien im heimischen Etihad Stadium mit 4:0.

Rein sportlich wäre also der Champions-League-Gewinn für Manchester City absolut verdient. Er ist dies auch aus dem Grund, weil er das Ende einer langen Reise markiert, während der die Engländer schon ein paarmal kurz vor dem Erreichen dieses grossen Ziels standen. Bei jedem Ausscheiden wurde Coach Guardiola, der 2009 und 2011 den FC Barcelona zum Titelgewinn führte, dabei stark kritisiert. Ihm wurde vorgeworfen, sich in den entscheidenden Momenten stets vercoacht zu haben.

Solche Fehler wird der Spanier nun nicht mehr begehen. Ein Sieg am Samstag wäre auch für ihn persönlich die passende Gelegenheit, seine Kritiker endgültig verstummen zu lassen. Und mit dem derzeit für viele weltbesten Stürmer Erling Braut Haaland hat er für diese Mission vor der Saison seinem bereits herausragend bestückten Kader das möglicherweise entscheidende Puzzleteil hinzugefügt.

Wer nun beanstandet, dass sich Manchester City grösstenteils im Besitz der schwerreichen Herrscherfamilie des arabischen Emirats Abu Dhabi befindet und bei diesen Spielereinkäufen daher eine Carte blanche besitzt, dem sei gesagt: An der Spitze des europäischen Fussballs geht heute nichts mehr ohne finanzkräftige Sponsoren und Mäzene. Die Frage ist nur, wie klug man mit diesem Geld umgeht. So sind die Engländer ein Paradebeispiel dafür, wie es richtig gemacht wird – nach einem Triumph in Istanbul wohl mehr denn je. Daniel Schmidt



Nein: Siegt Manchester City, wäre dies gleichbedeutend mit einer Zeitenwende im europäischen Fussball.

Im Jahr 2008 ist Manchester City von der Herrscherfamilie aus Abu Dhabi übernommen worden. Seither sind in die Mannschaft, die in dieser Saison die nationale Liga und den FA-Cup gewonnen hat, rund zwei Milliarden Euro investiert worden. Angefangen bei Robinho, aufgehört bei Erling Braut Haaland. Ein Königstransfer nach dem anderen brachte den Club Schritt für Schritt nach oben. Aus einem Mittelfeld-Team der Premier League ist ein Starensemble geformt worden, das den Anspruch haben muss, auch europäisch zuvorderst mitzuspielen.

Nur: Gewonnen haben die Citizens die Champions League bisher noch nicht. Diesmal möchte es Manchester besser machen, und auch Trainer Pep Guardiola dürfte alles daransetzen, nach Barcelona auch mit den Engländern den Pokal der Königsklasse zu holen. Aber eben: Mit Inter Mailand steht Manchester City eine Mannschaft im Endspiel gegenüber, die bei den Buchmachern zwar als klarer Aussenseiter gehandelt wird. Doch die Italiener haben nichts zu verlieren. Und das dürfte ihr grösster Trumpf sein.

Siegt Manchester City, wäre dies gleichbedeutend mit einer Zeitenwende im europäischen Fussball. Noch nie ist es einem europäischen Verein, der mit horrenden Summen von seinem Eigentümer aus dem Nahen Osten alimentiert wird, gelungen, den wichtigsten Titel im Clubfussball zu gewinnen. Nicht Paris Saint-Germain, nicht Manchester City und noch nicht dem aufstrebenden Newcastle.

Verständlich also, wünscht sich der Fussballromantiker, dass Manchester City in der neuen Saison einen nächsten Anlauf auf den Champions-League-Titel nehmen soll. Auch wenn der Fussball, den Guardiolas Mannen zeigen, attraktiv ist: Zu viel Geld, zu viele Brüche der finanziellen Regularien, zu nahe an Staaten mit zweifelhaften Menschenrechtsbilanzen, fehlende Identifikation mit der Basis – so lauten die Argumente der Kritiker.

Aus dieser Warte wäre es wünschenswert, ginge der Titel in diesem Jahr nach Italien. An einen Verein, der zwar auch mehrheitlich in ausländischer Hand ist, der aber nicht den Freipass geniesst, seine Mannschaft ohne ein Budgetlimit zusammenzustellen. Der also noch weiss, wie weit der Weg ist, um auf diesem Niveau zu reüssieren.

Dafür muss es Inter aber besser machen als vor 18 Jahren Stadtrivale Milan beim letzten Königsklasse-Final in Istanbul. Nach einer 3:0-Pausenführung unterlag das Team von Trainer Carlo Ancelotti Liverpool im Elfmeterschiessen. Es war ein denkwürdiges Endspiel, das sich am Samstag wiederholen könnte, sollten die Nerazzurri dem Favoriten ein Bein stellen. Dominic Willimann

